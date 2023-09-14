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Раста Рапунцель: чоловік шокував довжиною дредів, які відрощував 40 років – відео

Раста Рапунцель: чоловік шокував довжиною дредів, які відрощував 40 років – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
350
Час на прочитання
1 хв
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Раста Рапунцель: чоловік шокував довжиною дредів, які відрощував 40 років – відео

Чоловік з довжелезними дредами / Фото: скриншот з відео

Він може стати рекордсменом.

Чоловік із Ямайки приголомшив довжиною своїх дредів.

Він відрощує їх понад 40 років. Щоб продемонструвати свою зачіску, йому довелося піднятися на дах будівлі. 

45-секундний кліп опублікували в Instagram.

Очевидці та користувачі Мережі були приголомшені побаченим:

  • Вау! Неймовірно
  • Раста Рапунцель
  • Боже мій, як гарно
  • Красиве волосся

Також у коментарях юзери наполягали, що чоловіку необхідно звернутися до Книги рекордів Гіннеса: "Це повинен бути світовий рекорд з найдовших дредів", "Хтось повинен звернутися до книги рекордів і записати його, поки він живий".

Зі свого боку, представник Книги рекордів підтвердив: "Наразі немає рекордсмена з найдовших природних дредів серед живих чоловіків".

Зауважимо, рекордсменка серед жінок - мешканка американського міста Клермонт, штат Флорида, Аша Мандела. 2009 року довжина її дредів сягнула 5,95 метра.

Нагадаємо, найвищий собака у світі Зевс помер після ампутації лапи. Йому було три роки.

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Дата публікації
Перегляди
350
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