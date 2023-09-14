Раста Рапунцель: чоловік шокував довжиною дредів, які відрощував 40 років – відео

Він може стати рекордсменом.
Чоловік із Ямайки приголомшив довжиною своїх дредів.
Він відрощує їх понад 40 років. Щоб продемонструвати свою зачіску, йому довелося піднятися на дах будівлі.
45-секундний кліп опублікували в Instagram.
Очевидці та користувачі Мережі були приголомшені побаченим:
- Вау! Неймовірно
- Раста Рапунцель
- Боже мій, як гарно
- Красиве волосся
Також у коментарях юзери наполягали, що чоловіку необхідно звернутися до Книги рекордів Гіннеса: "Це повинен бути світовий рекорд з найдовших дредів", "Хтось повинен звернутися до книги рекордів і записати його, поки він живий".
Зі свого боку, представник Книги рекордів підтвердив: "Наразі немає рекордсмена з найдовших природних дредів серед живих чоловіків".
Зауважимо, рекордсменка серед жінок - мешканка американського міста Клермонт, штат Флорида, Аша Мандела. 2009 року довжина її дредів сягнула 5,95 метра.
Нагадаємо, найвищий собака у світі Зевс помер після ампутації лапи. Йому було три роки.
Читайте також: