Цікaвинки
508
"Рай на Космічному горизонті": фізик стверджує, що вирахував точну адресу Бога

Колишній викладач фізики з Гарварду заявив, що знайшов фізичне розташування раю та назвав точну відстань до Бога.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Адреса Бога

Фізик Майкл Гілен стверджує, що знає, де живе Бог

Бог не просто існує, він має конкретну фізичну адресу у Всесвіті, але дістатися до нього неможливо. Таку сенсаційну заяву зробив колишній викладач фізики в Гарварді Майкл Гілен. Він об’єднав біблійні тексти з астрофізикою, щоб вказати «точні координати» Бога. За розрахунками вченого, Творець перебуває на відстані 439 мільярдів трильйонів кілометрів від Землі. Втім, наукова спільнота вже рознесла цю теорію в пух і прах.

Про це пише IFLScience.

Адреса: Космічний горизонт

За версією Гілена, Бог перебуває на відстані 439 мільярдів трильйонів кілометрів від нас. Це місце він називає «Космічним горизонтом».

Логіка вченого така:

  • Всесвіт розширюється. Що далі від нас об’єкт, то швидше він віддаляється.

  • На відстані Космічного горизонту галактики віддаляються від нас зі швидкістю світла.

  • Згідно з теорією Ейнштейна, за швидкості світла час зупиняється.

  • У Біблії сказано, що Бог вічний і існує поза часом.

  • Висновок Гілена: там, де час зупиняється (на горизонті), і живе Бог.

«На тій особливій відстані, глибоко в космосі, немає минулого, теперішнього чи майбутнього. Є лише безчасся. На відміну від часу, простір там існує. Це означає, що прихований всесвіт за Космічним горизонтом є населеним, хоча і лише світлом та світлоподібними сутностями», — стверджує Гілен.

Чому наука каже «ні»

Попри красиву картинку, фахівці з астрофізики називають цю ідею поетичною, але науково безграмотною.

Видання пояснює головну помилку: Космічний горизонт — це не стіна і не фізичне місце. Це поняття відносне.

Для спостерігача із Землі горизонт розташований далеко. Але якби ви телепортувалися в ту точку, ви б не побачили там Бога чи «зупинення часу». Ви б побачили звичайні зорі та галактики, а ваш новий «горизонт» відсунувся б ще далі.

«Космічні горизонти залежать від спостерігача. Ми зараз теж перебуваємо на чиємусь космічному горизонті (для якоїсь далекої цивілізації), але ми продовжуємо ходити на роботу і пити каву, і аж ніяк не маємо вигляд божества», — іронізують журналісти.

Те, що нам із Землі здається, ніби час там завмер (через розтягнення світлових хвиль), є лише оптичною ілюзією, викликаною розширенням Всесвіту, а не доказом існування Раю.

Нагадаємо, французькі математики заявили, що наука є «союзницею Бога» і перелічили докази того, що Бог дійсно існує. Підтвердження існування Творця вчені знайшли у Великому вибуху, ДНК та теорії Ейнштейна.

