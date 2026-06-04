Райдуга чи веселка: як краще сказати українською

Райдуга чи веселка

Реклама

Серед багатьох красивих слів української мови назви атмосферних явищ посідають особливе місце. Досить часто у повсякденному спілкуванні виникає дискусія щодо того, яке слово є правильним для позначення різнокольорової дуги на небі після дощу — «райдуга» чи «веселка». Деякі вважають одне з них русизмом, інші — застарілим виразом. Спробуємо розібратися у цьому питанні.

Що кажуть академічні словники

Найвищим авторитетом у визначенні нормативності слів є Словник української мови. Згідно з одинадцятитомним Академічним тлумачним словником, обидва слова є абсолютно рівноправними літературними нормами української мови.

Слово «веселка» зафіксоване в офіційному реєстрі як назва різнокольорової дуги, що утворюється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплях дощу. Це слово є надзвичайно поширеним як у розмовній мові, так і в художній літературі.

Реклама

Слово «райдуга» так само зафіксоване в академічному виданні з ідентичним значенням. Словник не містить біля нього жодних обмежувальних позначок на кшталт «розмовне» чи «застаріле», що підтверджує його повну нормативність у сучасній українській літературній мові.

Походження слів «райдуга» та «веселка» і народна етимологія

Обидва варіанти мають глибоке праслов’янське коріння, тому теорія про те, що одне зі слів є штучним запозиченням, є повністю помилковою. Вони відображають різні підходи наших предків до сприйняття цього дивовижного природного явища.

Слово «веселка» історично пов’язане зі словом «веселий». За давніми народними віруваннями, поява дуги після грози свідчила про те, що сонце перемогло темні хмари, дощ закінчується, і природа начебто «веселішає». Також у народі вірили, що веселка «випиває» воду з річок та озер, щоб повернути її на небо, оновлюючи життєвий цикл.

Слово «райдуга» утворилося від давнього сполучення «райська дуга». У міфологічній та християнській традиціях це явище сприймалося як міст між земним світом та раєм, або як символ божого завіту й миру після всесвітнього потопу. З часом для зручності вимови складне словосполучення трансформувалося в одне коротке слово.

Реклама

У посібниках із культури мовлення зазначається, що і «веселка», і «райдуга» є питомими українськими словами. Вони збагачують мову, дозволяючи уникати тавтології в текстах.

Аналогічної думки дотримувався і видатний письменник та перекладач Борис Антоненко-Давидович. У книзі «Як ми говоримо» він закликав мовців не відмовлятися від синонімів без вагомих причин.

То яке ж слово краще обрати

Оскільки обидва слова є абсолютно правильними, вибір залежить виключно від контексту, стилю мовлення та особистих уподобань мовця.

У поезії та художній літературі часто використовують слово «райдуга», оскільки воно має більш урочисте, піднесене та романтичне забарвлення. Воно чудово підходить для створення яскравих метафор та образів.

Реклама

У повсякденному спілкуванні, дитячій літературі та публіцистиці дещо частіше зустрічається «веселка», оскільки воно викликає прямі асоціації з радістю, світлом та гарним настроєм.

Використання будь-якого з цих варіантів є ознакою гарного знання мови. Головне — не збіднювати свій словниковий запас штучними обмеженнями і впевнено послуговуватися в усій красі синонімічним багатством української мови.

Новини партнерів