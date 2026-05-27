Райський острів у Греції продають дешевше за будинок у США: чому ціна обвалилася

Острів / © Visualhunt.com/Sergii Gulenok

У Греції на продаж виставили безлюдний острів Макрі, стартова ціна якого нині становить приблизно 286 тисяч доларів. Це майже вдвічі менше за середню вартість житла у США, яка, за даними Федеральної резервної системи, сягає 514,6 тисячі доларів.

Про це повідомило видання New York Post.

Острів Макрі розташований в Іонічному морі та є п’ятим за величиною островом архіпелагу Енхінадес. Його площа становить 243 акри. Макрі має порізану берегову лінію, блакитні води та залишається безлюдним.

Ще 2022 року острів виставляли на продаж за 9,2 мільйона доларів через компанії елітної нерухомості. Тоді його рекламували як місце для розкішного відпочинку з п’ятизірковим готелем і приватними віллами. Також зазначалося, що острів має «зрілу» правову базу для розвитку проєктів, чіткі документи на право власності та готовність до швидкої передачі новому власнику.

Як пише Metro, Макрі раніше називали «перлиною в короні» для міжнародних інвесторів. Однак згодом з’ясувалося, що острів помилково класифікували як приватний ліс. Крім того, він розташований у межах території громадського значення та зони спеціальної охорони.

Також Макрі входить до природоохоронної мережі Natura 2000. Через це будівництво інфраструктури на острові потребує схвалення президентського указу. Видання зазначає, що пропозиції щодо забудови, які були однією з головних переваг продажу острова, фактично стали неможливими.

За інформацією місцевого видання Sofokleous10, майбутній власник острова також успадкує накопичені борги та податкові претензії, зокрема перед грецькою державою, на суму щонайменше 23,2 мільйона доларів.

Крім того, на острові немає необхідної інфраструктури — електропостачання, води та системи утилізації відходів.

