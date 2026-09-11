Райський відпочинок може обернутися смертною карою: які закони популярного курорту знають не всі

Що не можна робити в Таїланді: головні заборони / © guide4travelers.com

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Таїланд щороку приваблює мільйони туристів пляжами, островами, великими містами та природою. Лише 2025 року країну відвідали понад 32,9 млн іноземців. Однак перед подорожжю варто ознайомитися з місцевими законами: деякі звичні для туристів речі можуть обернутися великим штрафом, депортацією, ув’язненням або навіть смертною карою.

Про правила, яких мандрівникам необхідно дотримуватися в Таїланді, пише The Independent.

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Заборона на вейпи та куріння

Електронні сигарети в Таїланді заборонені. Обмеження стосується не лише самих пристроїв, а й картриджів та рідин до них. За порушення можуть оштрафувати на суму від 5 до 30 тисяч батів (приблизно від 6,75 до 40,5 тисячі грн), а також затримати та передати справу до суду.

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Звичайні сигарети також дозволені не всюди. За куріння у громадських місцях, де це заборонено, штраф може сягати 5 тисяч батів (близько 6,75 тисячі грн).

Вікові обмеження на алкоголь

Купувати та вживати алкоголь у Таїланді можна від 20 років. Навіть якщо деякі заклади не надто суворо перевіряють вік відвідувачів, для людей, молодших за 20 років, це залишається незаконним.

Критика королівської родини

У Таїланді заборонено критикувати нинішніх і колишніх членів королівської родини. За такі висловлювання можуть загрожувати серйозні правові наслідки, зокрема тривале ув’язнення.

Правило поширюється і на Інтернет. Проблеми із законом можуть виникнути через поширення негативних матеріалів або коментарів про монархію.

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Канабіс та заборонені наркотики

Хоча в Таїланді дозволені деякі види медичного канабісу низької концентрації, туристам не слід намагатися вивезти його з країни.

Британське Міністерство закордонних справ (FCDO) попереджає, що за таке порушення передбачене покарання. Штраф становить від 30 тисяч батів за кілограм (близько 40,5 тисячі грн за кг). У разі несплати людину можуть затримати або ув’язнити. Інформація про порушення також може потрапити до імміграційного списку та вплинути на майбутні поїздки до Таїланду.

Ще суворіші покарання передбачені за незаконні наркотики. Зберігання наркотиків класу А може каратися смертною карою, а навіть за невелику кількість заборонених речовин передбачені великі штрафи.

Публікація фотографій у соцмережах

Обережність потрібна навіть під час публікації фотографій у соцмережах. Зображення людей, які вживають алкоголь або мають «неналежний одяг», можуть вважатися незаконними.

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У такому разі штраф або ув’язнення можуть загрожувати як людині на фотографії, так і тому, хто її зробив.

Правила використання дронів

Дрон у Таїланді необхідно зареєструвати в Національній комісії з питань мовлення та телекомунікацій (NBTC) протягом 30 днів після в’їзду до країни або придбання пристрою.

За даними FCDO, за використання незареєстрованого дрона загрожує штраф до 100 тисяч батів (близько 135 тисяч грн), до п’яти років позбавлення волі або обидва покарання одночасно.

Обмеження на гральні карти

Закони Таїланду про азартні ігри забороняють мати при собі понад 120 гральних карт. За порушення цього правила можливі судове переслідування, штраф або ув’язнення.

Сувеніри з диких тварин

Окремі обмеження стосуються дикої природи. Без спеціальної ліцензії в Таїланді заборонено ловити, вбивати та продавати диких тварин, які перебувають під охороною. Тому туристам варто звертати увагу на походження сувенірів, які вони купують під час відпочинку.

Нагадаємо, раніше експерти туристичної галузі визнали Мадагаскар новим преміальним напрямком, який пропонує мандрівникам поєднання ексклюзивних умов проживання та неймовірного розмаїття рідкісних видів тварин.

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