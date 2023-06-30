Раз і назавжди: як боротися з тарганами народними методами і перемогти

Таргани переносять безліч хвороб, тому, як тільки ви побачили хоча б одну комаху в домі, потрібно відразу думати про засоби боротьби з ними. Що робити з тарганами в домашніх умовах?

Чому в квартирі або домі з'являються таргани

Ідеальними умовами для проживання тарганів є висока вологість, вільний доступ до їжі, темрява і тепло. Перебігають вони з квартири у квартиру через щілини у дверях та вікнах, можуть заповзати по вентиляційних шахтах, сміттєпроводі, трубі, фасаду будівлі. Крім того, часом люди приносять їх разом зі старими речами, на одязі, у валізці, з меблевого магизину чи з поштовою посилкою.

Домашні таргани є синантропними організмами. Тобто поза межами людського життя вони існувати не можуть. Найчастіше комахи живуть на кухні, де є постійний доступ до їжі. Якщо у приміщенні відкрите відро для сміття, протікає раковина, а на столі часто залишається немитий посуд — таргани можуть з'являтися частіше.

Часто таргани можуть гніздитися у електроприладах, де тепло, безпечно і темно. Люблять заселяти вони простір під раковиною, кухонні шафи, шпарини в шпалерах, вентиляційні отвори. Коли гніздо тарганів переповнюється, комахи починають переселятися в іншу квартиру або будинок. При чому вони спочатку відсилають свого розвідника, щоб дізнатися, чи там комфортні умови для їхнього проживання.

Як боротися з тарганами народними методами

Якщо таргани все ж поселилися в вашій квартирі, не варто запускати ситуацію. Дуже швидко ці комахи розмножаться і будуть жити по всій квартирі. На своїх лапках вони приносять хвороботворні бактерії, плісняву, віруси. Вони також можуть викликати алергію, що стане причиною астми. Існують навіть випадки, коли таргани забиралися у вуха людей.

Для початку завжди варто спробувати народні засоби. Багато з них досить дієві і не такі небезпечні для людини, як хімія. Один мінус — на ефективний результат доведеться почекати.

Отже, ось декілька ефективних засобів боротьби з тарганами в домашніх умовах:

Борна кислота — найдієвіший і найдоступніших засіб. Хоча борну кислоту використовують від тарганів вже не одне десятиліття, вона все ще ефективно працює, навіть проти резистентних популяцій, які виробили імунітет до хімікатів. Ця отрута не впливає на нервову систему, а роз'їдає стінки травного тракту. Для боротьби з тарганами краще брати борну кислоту у вигляді порошка. Можна обробити ним ті поверхні, де ви найчастіше помічаєте тарганів. Також можете приготувати приманку: змішати сирий яєчний жовток з однією столовою ложкою борної кислоти і поставити в місцях проживання тарганів.

— найдієвіший і найдоступніших засіб. Хоча борну кислоту використовують від тарганів вже не одне десятиліття, вона все ще ефективно працює, навіть проти резистентних популяцій, які виробили імунітет до хімікатів. Ця отрута не впливає на нервову систему, а роз'їдає стінки травного тракту. Для боротьби з тарганами краще брати борну кислоту у вигляді порошка. Можна обробити ним ті поверхні, де ви найчастіше помічаєте тарганів. Також можете приготувати приманку: змішати сирий яєчний жовток з однією столовою ложкою борної кислоти і поставити в місцях проживання тарганів. Нашатирний спирт — таргани мають дуже добре розвинений нюх, тому різкого запаху нашатирного спирту вони не переносять. Тому його використовують зазвичай як бар'єр для відлякування комах, які можуть мігрувати від сусідів. Змішайте одну чайну ложку нашатирного спирту з літром води, а потім протріть отриманим розчином меблі, підвіконня, труби, двері, вентиляційні отвори, підлогу. Кожні два-три дні повторюйте процедуру, поки таргани не зникнуть повністю.

— таргани мають дуже добре розвинений нюх, тому різкого запаху нашатирного спирту вони не переносять. Тому його використовують зазвичай як бар'єр для відлякування комах, які можуть мігрувати від сусідів. Змішайте одну чайну ложку нашатирного спирту з літром води, а потім протріть отриманим розчином меблі, підвіконня, труби, двері, вентиляційні отвори, підлогу. Кожні два-три дні повторюйте процедуру, поки таргани не зникнуть повністю. Оцет від тарганів — діє так само як і нашатирний спирт, тобто створює захисний бар'єр, щоб комахи не хотіла поселитися в вашій квартирі. Обробіть ним всі ті місця, де можуть з'являтися таргани. Найкраще не розводити оцет у воді, але обробляти кухню потрібно у масці та захисних рукавичках.

— діє так само як і нашатирний спирт, тобто створює захисний бар'єр, щоб комахи не хотіла поселитися в вашій квартирі. Обробіть ним всі ті місця, де можуть з'являтися таргани. Найкраще не розводити оцет у воді, але обробляти кухню потрібно у масці та захисних рукавичках. Виморожування — безкоштовний і перевірений роками спосіб, який дійсно працює. Таргани, як і всі комахи, бояться холоду. Вони не можуть самостійно підтримувати внутрішнє тепло. Тому, як тільки температура навколо опускається нижче 5 градусів, шкідники починають масово гинути. А ось для знешкодження яєць тарганів потрібна вже мінусова температура. Виморожування використовують тільки тоді, коли інші методи не подіяли. Для цього відкривають вікна взимку, перекривають труби, щоб не лопнули.

— безкоштовний і перевірений роками спосіб, який дійсно працює. Таргани, як і всі комахи, бояться холоду. Вони не можуть самостійно підтримувати внутрішнє тепло. Тому, як тільки температура навколо опускається нижче 5 градусів, шкідники починають масово гинути. А ось для знешкодження яєць тарганів потрібна вже мінусова температура. Виморожування використовують тільки тоді, коли інші методи не подіяли. Для цього відкривають вікна взимку, перекривають труби, щоб не лопнули. Найпростіша пастка — якщо колонія комах ще не розрослася, цей метод дуже допомагає. Купіть в магазині готову клейову пастку або виготовіть її власноруч. Підійде для цього будь-яка банка чи глибока миска. Її внутрішню поверхню потрібно змастити олією, а на дно покласти трішки меду, цукру або хліба. Таргани захочуть поласувати і не зможуть вибратися назад через олію.

Засоби від тарганів: що ще потрібно робити, щоб позбутися комах

Щоб позбутися шкідників недостатньо просто розпорошити інсектицид чи поставити пастку, до дезінфекції потрібно правильно підготуватися. Для цього рекомендовано виконати кілька простих дій:

Ховайте їжу — всі крупи, борошно, цукор краще пересипати із пакетів в контейнери з герметичними кришками, а звичайне сміттєве відро замінити на таке, яке закривається. Миски з кормом тварин на ніч краще ховати. Приберіть джерело води — якщо без їжі таргани можуть жити понад 2 місяці, то без води не проживуть і 2 тижнів. Тому перед дезінфекцією приміщення полагодьте сантехніку, якщо вона протікає. А перед сном насухо витирайте раковини, ванну і плитку, закривайте злив. Вологі ганчірки і губки можна прибирати у поліетиленові пакетики. Проведіть генеральне прибирання — навіть якщо вся їжа і вода надійно сховані, таргани можуть існувати завдяки випадково пролитих крапель олії чи крихт їжі. Тому важливо ретельно поприбирати у квартирі і завжди мийте стільницю після використання. Позакривайте щілини — зробити це можна за допомогою клейового пістолета, шпаклівки, монтажної піни чи звичайного армованого скотчу.

Читайте також: