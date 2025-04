Реклама

У США жінка народила ідентичну четверню внаслідок вагітності, яка трапляється один раз на 40 мільйонів, але супроводжувалася ускладненнями.

Рейчел і Марко Варгаси нарешті змогли забрати своїх новонароджених доньок додому після того, як провели місяці під наглядом спеціалістів у зв’язку з рідкісною вагітністю матері з високим ризиком.

Доньки пари — Софія, Філомена, Вероніка та Ізабель — були виписані з лікарні після народження у 30 тижнів.

Неймовірно, але пара зачала малюків природним шляхом, без жодної допомоги в лікуванні безпліддя.

Надзвичайна вагітність минула під наглядом всесвітньо відомого фахівця з багатоплідних пологів доктора Джона Елліота, який зізнався, що ніколи не бачив подібного випадку за свою десятирічну кар’єру.

«Ми дуже раді розпочати цю нову главу нашого життя», — сказала Рейчел, яка разом із чоловіком Марко виховує трирічного сина Волтера і однорічну доньку Стеллу.

Американка народила надрідкісну четверню / Фото: Banner Health

Але приголомшлива вагітність не минула без викликів.

Двоє немовлят мали один амніотичний мішок і страждали на небезпечний стан, відомий як веламентозне обвиття пуповини, коли пуповина не прикріплюється до плаценти належним чином. Це ставило їх під ризик не вижити від 30 до 40%.

Крім того, у двох дівчаток був діагностований синдром трансфузії між близнюками — потенційно смертельний стан, коли один із близнюків отримує занадто багато крові, в той час як інший відчуває її нестачу. Якщо його не лікувати, це може призвести до серйозних ускладнень, зокрема затримання росту та серцевої недостатності.

Попри небезпеку, Рейчел і Марко з Кренстона, штат Род-Айленд, не втрачали надії і довіряли професіоналізму медичної команди.

Завдяки цілодобовому моніторингу та догляду світового рівня, 24 січня 2025 року мама успішно народила своїх чотирьох диво-дітей за допомогою кесаревого розтину.

Софія, Філомена, Вероніка та Ізабель із мамою / Фото: Banner Health

Потім малюки провели декілька тижнів під ретельним наглядом у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Тепер, після місяців хвилювань і невизначеності, сім’я нарешті змогла повернутися додому, щоб почати нове спільне життя.

Доктор Джон Елліотт сказав: «Зважаючи на всі ускладнення, пов’язані з вагітністю Рейчел, ми були дуже відвертими щодо ризиків та можливих наслідків. Але ми також підкреслили важливість позитивного настрою. Я вважаю, що це зіграло важливу роль в її успішному випадку, а також постійне першокласне медичне обслуговування. Марко і Рейчел — вони ніколи не вагалися».

Рейчел і Марко з дітьми / Фото: Banner Health

