Разом із оливками: до Британії "зайцем" прибув гігантський отруйний павук

Раніше його ареал обмежувався Піренейським півостровом та північчю Африки.

У Великій Британії вперше помітили одного з найбільших павуків Європи – іспанського воронкоподібного макрофела (Macrothele calpeiana).

Про це повідомило видання DailyMail.

Цей павук відомий своїм великим розміром – самиці досягають 34 мм, а самці трохи менші. Він єдиний серед європейських павукоподібних, що перебуває під захистом міжнародних договорів, зокрема Бернської конвенції. Раніше його ареал обмежувався Піренейським півостровом та північчю Африки.

За даними Британського арахнологічного товариства, макрофел вважається агресивним і може завдати болючого укусу, хоча його отрута не смертельна для людини. Павук мешкає у воронкоподібній павутині, більшість часу проводить у своєму гнізді та виходить на полювання вночі.

Фахівці зазначають, що самці стають зрілими після восьми линьок і півтора року життя, а після розмноження гинуть. Самиці ж досягають зрілості після дев’яти линьок і відкладають до 100 яєць.

Унікальність макрофела також полягає у його "величезному апетиті", адже він здатний знищувати великих комах та навіть дрібних хребетних.

Нагадаємо, павук-"зомбі" з моторошними наростами нажахав Мережу.

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