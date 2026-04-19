Разом понад 70 років: пара розповіла секрет довговічності кохання

Кохання, подружня пара / © pexels.com

Реклама

Розалін та Ірвін Енгельмани прожили у шлюбі понад 70 років. Вони зберегли просту щоденну традицію, яка, за їхніми словами, тримає стосунки міцними.

Про це пише CNBC Make it.

Історія кохання

Розалін Енгельман згадує, що вперше зустріла свого майбутнього чоловіка Ірвіна у 1953 році в Бронксі — їх познайомив спільний друг. Тоді йому було 19 років, а їй лише 15. За її словами, почуття виникли одразу, адже він справив враження «як кінозірка».

Реклама

Після першого побачення, яке включало кіно та розмови за молочним коктейлем, пара швидко зблизилася. Через три роки стосунків, у листопаді 1956-го, вони одружилися.

За десятиліття спільного життя Енгельмани виховали двох дітей, згодом стали дідусем і бабусею, багато подорожували Європою та Азією, а також разом розвивали кар’єри у сфері мистецтва та бізнесу. Вони також підтримували одне одного у складні періоди, зокрема під час боротьби з онкологічними захворюваннями.

Сьогодні Енгельмани живуть у будинку для літніх людей на Мангеттені та досі дотримуються простого ритуалу взаємних зізнань у коханні. Цю звичку вони називають ключем до свого довгого спільного життя — щоранку і щовечора казати одне одному «я тебе кохаю» та цілуватися. Розалін зазначає, що традиція виникла природно і стала частиною їхнього життя.

«Ми просто щасливі, що маємо одне одного», — підсумовує вона.

Реклама

Як ми писали раніше, на думку психологів, подібні щоденні прояви любові допомагають зміцнювати стосунки. «Я тебе люблю» — це не просто фраза, а сигнал. Насправді людина чує значно більше: «Ти для мене важливий (а)», «Я поруч», «Я тебе не зраджу», «Я хочу дати тобі тепло та підтримку». У глобальному розумінні — це про безпеку, прийняття та близькість. Такі прості фрази можуть стати внутрішньою опорою для людини.