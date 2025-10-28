Реакція собаки після грумінгу підкорила Мережу (фото)

Пес Ремі / © www.reddit.com

Фотографія цуценяти, яке довелося нерівно поголити перед візитом до ветеринара, викликала справжній сміх в Інтернеті. Користувач Reddit u/Same_Lab_3023 поділився знімком свого вихованця на ім’я Ремі, який, судячи з його виразу, залишився вкрай незадоволеним результатом.

«Довелося поголити цього маленького хлопця для ветеринара, звісно ж, він мною незадоволений», — написав власник.

На фотографії Ремі, частина шерсті якого була видалена для підготовки до можливої медичної процедури, має безпомилково байдужий і навіть розгніваний вираз.

Песик Ремі / © www.reddit.com

Користувачі Reddit відреагували на кумедний вигляд Ремі жартами. Дехто назвав його «гарним пацюком», інші писали: «Він злий і збентежений» та «Я б теж, що за поріз такий».

Один із коментаторів пожартував: «Він хоче светр. Можливо, якісь штани. Але точно засмучений тобою. Бережи себе».

Песик Ремі. / © www.reddit.com

Чому собак голять перед візитом до лікаря?

Слід зазначити, що собак часто голять перед операціями або певними ветеринарними процедурами для забезпечення стерильності ділянки. За інформацією Wag! , це робиться для створення чистого операційного поля, вільного від шерсті та забруднень. Хоча власники можуть робити попереднє гоління, ветеринарний технік зазвичай повторно готує місце перед самою процедурою.

Попри «невдоволення» Ремі, інтернет-користувачі сподіваються, що його візит до ветеринара минув добре.

