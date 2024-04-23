Реальна Рапунцель: українка встановила рекорд із найдовшого волосся на планеті (фото, відео)

Її пасма навіть довші за найвищу людину у світі.

Українка Алія Насирова потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найдовше волосся серед живих жінок. Його довжина 257,33 см.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Волосся Алії більш ніж на 92 см довше за її зріст – 165 см, а її пасма навіть довші за найвищу людину у світі Султана Кьосена, зріст якого становить 251 см.

Алія Насирова / Фото: guinnessworldrecords.com

Алія ніколи не стриглася і сподівається, що її рекорд "надихне людей насолоджуватися людською красою і бути природними".

"Я сподіваюся, що моя історія надихне читачів полюбити свою природну красу. Я художниця і вірю, що кожна людина прекрасна, навіть якщо вона має "інакший" вигляд", - поділилася вона.

Алія Насирова / Фото: instagram.com/aliia_more

35-річна жінка, яка зараз живе у Словаччині, заробляє на життя як художниця і графічна ілюстраторка, а також як модель з довгим волоссям.

Вона лише злегка підстригала волосся, щоб зберегти його сильним і здоровим. Насирова надихалася своєю матір'ю та бабусею, які також мали дуже довге волосся, а також казковими героїнями, такими як Рапунцель, з якою її часто порівнюють.

Також вона поділилася своїми секретами догляду за волоссям. Так, Алія миє голову раз на тиждень, і їй потрібно близько 30 хвилин, щоб навести лад, хоча це займає додаткові дві години, якщо вона хоче нанести маску для волосся.

Оскільки вона не любить використовувати тепло для волосся, Алія дає йому висохнути природним шляхом, що може зайняти до 24 годин.

Вона сказала: "Я розчісую волосся лише після того, як воно висохне, і це займає близько години на наступний день після миття і близько 30 хвилин в інші дні. Я дотримуюся декількох простих правил, щоб підтримувати здоров'я волосся. Я не фарбую волосся, використовую лише натуральні засоби і дуже рідко використовую хну, наношу на волосся натуральні маски та олії, здебільшого готую маски самостійно, і ніколи не розчісую волосся, коли воно мокре, і не використовую фен. Крім того, я регулярно підстригаю посічені кінчики, харчуюся здоровою їжею і не вживаю алкоголь. Я приймаю вітаміни, роблю масаж шкіри голови, а іноді їжджу на море чи океан, щоб просочити волосся всіма природними мінералами".

Алія Насирова / Фото: guinnessworldrecords.com

Щодня Алія заплітає волосся в пучок, оскільки воно таке довге, що торкається підлоги. Але коли вона знімає контент для своїх соціальних каналів, її волосся висить розпущеним і пишним, і люди часто настільки приголомшені її зачіскою, що запитують, чи можна з нею сфотографуватися.

Алії подобається, що вигляд її волосся часто надихає інших відрощувати власне.

Алія Насирова / Фото: guinnessworldrecords.com

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