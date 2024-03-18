Реальне "похмілля": у Таїланді п'яному туристу зробили непристойне тату (фото)

Ситуацію туриста порівняли з фільмом "Похмілля 2" після того, як він прокинувся в Таїланді з таємничим татуюванням, значення якого виявилося непристойним.

Про це пише Daily Star.

Чоловік розповів, що у нього на грудях було витатуйовано тайський текст "ฉันล่อกระเทย". Потім він написав у спільноту Love Thailand на Facebook, попросивши про допомогу з перекладом.

"Чи може хтось перекласти, будь ласка? Я прокинувся з цим на грудях", - попросив він.

Тату тайською мовою / Фото: Facebook/Love Thai

Декілька членів іноземної групи спробували з'ясувати значення напису і результат був таким: "Я копіюю гермафродитів", "Я дражню трансвеститів", "Я ящірка".

Однак, тайські користувачі соціальних мереж втрутилися і розповіли про справжній зміст: "Я займався сексом з леді-боєм".

Слово "ฉัน" означає "я", "ล่อ" - "займався сексом", а "กระเทย" - "леді-бой". Леді-бой – це термін для позначення трансгендерних жінок у Південно-Східній Азії, зокрема в Таїланді.

Користувачі соціальних мереж порівняли ситуацію з фільмом "Похмілля 2: Із Вегаса в Бангкок", в якому герой Стю на вечірці в Бангкоку набив на обличчя татуювання у стилі Майка Тайсона: "Це як сцена з фільму "Похмілля". Прокинутися з татуюванням!", "Це тизер наступного "Похмілля"? Ха-ха".

Нагадаємо, чоловік набив рекордну кількість тату кроликів. Скільки їх та який вигляд мають.

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