"Реінкарнація" богині: в Індії народилася дівчинка з генетичною аномалією

Місцеві жителі, які поклоняються Дхологарху Деві, вважають дитину "дивом" і земним втіленням своєї богині.

У Бхаратпурі, у північному індійському штаті Раджастхан, народилася дівчинка з 14 пальцями на руках та 12 пальцями на ногах. Батьки впевнені, що їхня дочка є реінкарнацією багаторукою індуїстської богині Дхологарх Деві, чий храм розташований неподалік місця народження дівчинки.

Про це пише DailyStar.

Малятко може похвалитися сімома пальцями на кожній ручці та шістьма на кожній ніжці. Місцеві жителі разом із задоволеними батьками святкують "диво божественного народження" й не звертають уваги на пояснення лікарів.

"Немає жодної шкоди в тому, що у тебе 26 пальців, але це генетична аномалія. В іншому дівчинка абсолютно здорова", — розповів доктор Соні з лікарні, де народилася дитина.

У новонародженої дівчинки по 6 пальців на ніжках та по 7 на ручках / Фото: Newsflash

За даними лікарні Great Ormond Street Hospital, така аномалія зустрічається досить часто і називається полідактилією. Лікарі відзначають, що якщо один з батьків має додатковий палець на руці чи нозі, існує ймовірність 50%, що така ж аномалія буде й у дітей.

Дядько малюка розповів пресі, що вся родина, зокрема й 25-річна матір Сарджа Деві та батько Гопал Бхаттачарья, який служить у поліції, "на сьомому небі від щастя".

Сім'я не розкрила, чи планують зменшити кількість пальців у новонародженої хірургічним шляхом.

Нагадаємо, у Львові хірурги лікарні ПДВ "Охматдит" провели складну операцію маленькому пацієнтові з генетичною аномалією. Через рідкісний синдром, хлопчик народився з язиком, який був в п'ять разів довшим за нормальний.

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