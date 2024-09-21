Рекорд довголіття: в якій країні десятки тисяч людей живуть понад 100 років

Четверта за величиною економіка світу переживає демографічну кризу - населення старіє та зменшується.

Японія встановила новий рекорд довголіття, повідомивши про понад 95 000 людей, які переступили 100-річний вік. При цьому майже 90% довгожителів — жінки.

Про це повідомляє TV5 Monde з посиланням на опубліковані японським урядом статистичні дані.

Згідно з пресрелізом Міністерства охорони здоров’я, 1 вересня 2024 року в Японії проживало 95 119 довгожителів – на 2 980 більше, ніж минулого року. Серед довгожителів 83 958 жінок та 11 161 чоловік.

За іншими офіційними даними, кількість японців віком понад 65 років досягла рекордних 36,25 млн - тобто 29,3% населення країни.

Така статистика підкреслює повільну демографічну кризу, яку переживає четверта за величиною економіка світу, населення якої старіє та зменшується.

Демографічна криза має важливі наслідки: збільшення кількості людей похилого віку призводить до зростання медичних і соціальних витрат, а також до скорочення робочої сили, яка сприяє наповненню державного бюджету.

Уряд Японії безуспішно намагався уповільнити скорочення та старіння населення шляхом поступового підвищення пенсійного віку до 65 років.

У виданні нагадали, що після смерті минулого місяця останньої рекордсменки довголіття, 117-річної іспанки Марії Браньяс Морери, японка Томіко Ітоока, народжена 23 травня 1908 року, стала найстаршою людиною на планеті.

Нагадаємо, раніше жителька американського міста Нью-Йорка Луїза Джин Синьор у свій 112-й день народження поділилася кількома порадами для людей, які хочуть жити так само довго, як вона. Один з її секретів довголіття виявився несподіваним.

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