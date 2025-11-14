ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Наталі Грабов

Наталі Грабов / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв
Наталі Грабов

Рекорд Ironman: 80-річна жінка подолала один із найскладніших чемпіонатів

Наталі Грабов завершила триетапний забіг за 16 годин 45 хвилин і довела, що вік не є перешкодою для великих досягнень.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

80-річна Наталі Грабов зі США увійшла в історію як найстарша жінка, яка успішно подолала дистанцію Чемпіонату світу Ironman.

Попри вік, вона завершила один із найскладніших у світі видів змагань з витривалості, продемонструвавши, що немає перешкод для людей, які мають мету та характер, пише LADbible.

Грабов подолала 3,86 км плавання, 180,2 км велодистанції та марафон у 42,2 км за 16 годин, 45 хвилин і 26 секунд — значно швидше за граничні 17 годин. Її результат став прикладом того, що фізичні можливості не визначаються віком, а сила духу здатна долати будь-які межі.

Особливо приголомшує те, що Наталі почала плавати лише у 59 років, коли готувалася до свого першого спринтерського тріатлону. Від пізнього старту до рекордного фінішу — її шлях став джерелом натхнення для тисяч людей в усьому світі.

Наталі Грабов / © скриншот з відео

Наталі Грабов / © скриншот з відео

Історію Грабов обговорили ведучі програми Living in the Comments Пі Кей Гамбл і Кімберлі Камбербетч, які щотижня аналізують найяскравіші події із соцмереж. Реакція слухачів була миттєвою — від гумору до щирого захоплення.

Один із коментаторів підсумував суть історії: “Вона не просто подолала Ironman — вона закінчила всі відмовки”. Інший жартома зазначив: “Так, але в якому віці вона почала перегони?”. На завершення сегмента Пі Кей пожартував: “Мені потрібна така жінка, як Наталі. Наталі, якщо ти самотня, впиши мене у свій заповіт”.

Попри гумористичний тон шоу, історія Грабов — це сильний приклад того, що у будь-якому віці можна ставити нові цілі, ламати стереотипи й досягати неможливого.

Нагадаємо, 79-річний паверліфтер розкрив секрети свого довголіття.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie