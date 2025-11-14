Рекорд Ironman: 80-річна жінка подолала один із найскладніших чемпіонатів

Реклама

80-річна Наталі Грабов зі США увійшла в історію як найстарша жінка, яка успішно подолала дистанцію Чемпіонату світу Ironman.

Попри вік, вона завершила один із найскладніших у світі видів змагань з витривалості, продемонструвавши, що немає перешкод для людей, які мають мету та характер, пише LADbible.

Грабов подолала 3,86 км плавання, 180,2 км велодистанції та марафон у 42,2 км за 16 годин, 45 хвилин і 26 секунд — значно швидше за граничні 17 годин. Її результат став прикладом того, що фізичні можливості не визначаються віком, а сила духу здатна долати будь-які межі.



Особливо приголомшує те, що Наталі почала плавати лише у 59 років, коли готувалася до свого першого спринтерського тріатлону. Від пізнього старту до рекордного фінішу — її шлях став джерелом натхнення для тисяч людей в усьому світі.

Наталі Грабов / © скриншот з відео

Історію Грабов обговорили ведучі програми Living in the Comments Пі Кей Гамбл і Кімберлі Камбербетч, які щотижня аналізують найяскравіші події із соцмереж. Реакція слухачів була миттєвою — від гумору до щирого захоплення.

Один із коментаторів підсумував суть історії: “Вона не просто подолала Ironman — вона закінчила всі відмовки”. Інший жартома зазначив: “Так, але в якому віці вона почала перегони?”. На завершення сегмента Пі Кей пожартував: “Мені потрібна така жінка, як Наталі. Наталі, якщо ти самотня, впиши мене у свій заповіт”.

Попри гумористичний тон шоу, історія Грабов — це сильний приклад того, що у будь-якому віці можна ставити нові цілі, ламати стереотипи й досягати неможливого.



