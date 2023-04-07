Рекордні 32 роки: кішка-довгожителька має всі зуби та всього двічі була у ветеринара (фото)

Кішка, якій скоро виповниться 32 роки, може бути найстарішою у світі.

Як пише dailymail.co.uk, власниця пухнастика, 72-річна британка Ліла Бріссет, взяла Розі кошеням 1991 року. Тоді до неї звернулася жінка з проханням забрати тварину, оскільки у її доньки була алергія на шерсть.

Фото: dailymail.co.uk

Протягом життя чотирипала, якій за людськими мірками 144 роки, відвідувала ветеринара всього двічі. Так, вперше вона потрапила до лікаря у 90-х, коли її стерилізували, а вдруге – 2018 року. Тоді тварина проходила курс антибіотиків, щоб вилікувати кісту на голові. Вона досі має всі зуби.

Фото: dailymail.co.uk

За словами власниці, кішка так довго живе, тому що добре харчується та купається у любові.

"Мені часто доводиться перевіряти, чи жива вона і чи дихає вона. Я турбуюся про той день, коли вона перетне райдужний міст. Вона залишить велику порожнечу. Я сумуватиму за нею, коли вона помре. Але я ніколи не дозволю її приспати", - поділилася жінка.

Фото: dailymail.co.uk

Наразі їй пропонують зв'язатися з представниками Книги рекордів Гіннеса, щоб підтвердити, що Розі є найстарішою кішкою у світі: "Ми закликаємо Лілу подати заявку на Розі через вебсайт Книги рекордів Гіннеса, щоб наша команда з управління рекордами розглянула її".

Зауважимо, найстарішою з котів, що нині живуть, є кішка Флоссі. 27-річна тварина, яка народилася 29 грудня 1995 року, живе у Великій Британії.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик з Бразилії шокував Мережу своїми накачаними м'язами. Він показав, як тренується.

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