Рекордні за 20 років опади: станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу

Полярники відкопують інфраструктуру.

Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Снігопад називають рекордними протягом останніх 20 років. Добряче на станції "Академік Вернадський" сніжило 24 і 25 грудня. Крім того, опади майже не припининялися від початку 2022-го.

Полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції. "У них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі", - йдеться у дописі.

Наразі майже відкопано житловий корпус, каплиця та прохід до другого причалу. "Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне "копання": треба звільнити площу навколо складу для його розширення. До речі, до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень", - повідомили у центрі.

Як повідомлялося, українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвіни "марширують" до океану строєм. Біолог НАНЦ Артем Джулай пояснив, що пінгвіни ходять строєм через те, що у воді на них чатують хижаки: частіше морські леопарди, рідше косатки. Якщо пінгвіни кинутися за їжею гуртом, то ризик для кожного птаха менший.

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