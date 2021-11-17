Рекордний розмір грудей та бразильські сідниці: британка витратила 40 тис доларів на нову зовнішність

Наразі жінка задоволена своїми формами.

Жителька Вельсу, 28-річна Жасмін Дей, поділилася своєю історією, що змусила її почати нове життя.

Про це пише видання The Sun.

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Жінка часто стикалася з глузуваннями, тому вирішила кардинально змінити свою зовнішність. Для цього їй знадобилося три роки та близько 40 тисяч доларів.

Як зізналася Жасмін, переломним моментом стало, коли близька людина назвала її товстою, після чого британка зрозуміла, що потрібно повністю змінювати своє життя, і почала вона зі схуднення.

thesun.co.uk

Дівчина виключила з раціону солодощі, почала відвідувати спортзал і настільки втягнулася, що зайнялася пауерліфтингом. Але на цьому Жасмін не зупинилася. Вона вирішила змінити розмір грудей до рекордного, зробити бразильську підтяжку сідниць та вирівняти зуби.

"Наразі я дуже задоволена своїм виглядом і справді полюбила своє тіло", - зазначила Жасмін.

Нагадаємо, жінка-трансгендер Джолін Доусон звернулася до хірургів із проханням вставити їй в голову два грудних імпланти і зробити сім ринопластик, щоб бути схожою на ляльку з серії Bratz.

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