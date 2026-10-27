Рекордний трофей: грибник знайшов білий гриб-гігант вагою понад 2,5 кілограма

Білий гриб. Фото: https://www.facebook.com/Nadlesnictwo.Piwniczna

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Осіннє грибування у польських лісах принесло місцевому жителю непересічний трофей. Під час звичайної лісової прогулянки грибник на ім’я Міхал натрапив на справді гігантський екземпляр білого гриба, який одразу привернув увагу науковців та користувачів мережі. Унікальну знахідку було знайдено на території лісового господарства Північна, що розташоване у південній частині країни, про що повідомило видання o2.pl.

Зважування та вимірювання лісового гіганта вразили навіть досвідчених фахівців лісової служби. Маса знайденого борова склала 2 кілограми та 54 грами, а обхват його ніжки у найтовстішому місці сягав 47 сантиметрів. Попри свої велетенські розміри та солідний вік, гриб виявився абсолютно здоровим. На його м’якоті не було жодних пошкоджень чи слідів личинок, а сама вона зберегла щільну структуру та виражений приємний аромат, притаманний якісним білим грибам.

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Водночас фахівці нагадують, що збирання грибів вимагає високої обережності, адже в осінній період легко припуститися помилки. У кошик слід класти лише добре знайомі види, оскільки в лісах трапляються небезпечні двійники. Наприклад, отруйний сатанинський гриб за формою та забарвленням дуже подібний до білого, проте його вживання може спричинити тяжке отруєння. Крім того, у лісах можна натрапити на рідкісні червонокнижні види, які занесені до захисних списків і не підлягають збору.

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