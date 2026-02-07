Ремонт із сюрпризом: нові власники знайшли дивну записку в стіні старого будинку

Невідомий автор залишив долар та іронічне побажання майбутнім мешканцям будинку

Пара з американського штату Род-Айленд, Томмі Каллен і Джаред Тіроккі, під час масштабної реконструкції ванної кімнати у своєму першому будинку виявили несподівану «капсулу часу» — однодоларову купюру та рукописну записку, сховану за стіною майже два десятиліття тому.

Про емоційну знахідку та реакцію нових власників розповідає видання Newsweek.

Іронічне послання та сумна деталь

Записка, датована 5 вересня 2008 року, була залишена чоловіком на ім’я Біллі, який жартома назвав це «останнім разом», коли він клеїв шпалери для жінки на ім’я Пет. Автор залишив іронічне побажання «удачі новій жертві Пет», що неабияк розсмішило пару, яка саме знімала старе покриття зі стін.

Окрім жартів, на стіні були записані імена та вік дітей попередніх мешканців, а також кличка родинного пса. Томмі зізналася, що це виглядало дуже зворушливо, хоча відсутність імені собаки у пізніших записах на тій же стіні викликала сум, натякаючи на те, що улюбленця з часом не стало.

Реакція мережі та нові плани

Відео з розповіддю про знахідку в TikTok миттєво стало вірусним, зібравши понад 1,6 мільйона переглядів та тисячі коментарів від розчулених користувачів. Багато хто писав, що цей будинок був наповнений любов’ю, а інші ділилися ностальгією за своїми старими помешканнями, про які згадують усе життя.

Нові власники вирішили зберегти цю історію: вони планують оформити знайдену купюру, записку та старовинну коробку від льодяників у рамку як декор для оновленої ванної. Також пара збирається залишити власне «послання у майбутнє» — свою спільну фотографію Polaroid та лист для тих, хто, можливо, робитиме ремонт через наступні 20 років.

