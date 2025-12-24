Ремонт із сюрпризом: у дверях столітнього будинку знайшли заховану каблучку

Знахідка / © Reddit

Під час ремонту 112-річного будинку в США мешканка міста Солт-Лейк-Сіті зробила неочікувану знахідку, яка перетворила буденні роботи на маленьку пригоду.

Своєю історією американка поділилася на Reddit.

31-річна Еббі Гінграс разом із чоловіком уже понад півтора року власноруч відновлює бунгало, збудоване 1913 року, і ділиться процесом у соцмережах.

Один із найскладніших етапів — очищення старої дверної фурнітури від багатьох шарів фарби. За словами жінки, колишні власники роками фарбували ручки та накладки, не знімаючи попередні шари, через що метал буквально «законсервували» під фарбою.

Саме під час такого очищення подружжя й натрапило на сюрприз: усередині дверної накладки було приклеєне кільце. За кількістю нашарувань фарби пара припустила, що прикраса могла пролежати там майже сто років. На вигляд вона здавалася коштовною — метал нагадував золото, а камінь був схожий на рубін або гранат.

Втім, перевірка у ювеліра зняла ілюзії: кільце виявилося не золотим, а камінь — штучним. Попри це, знахідка не втратила цінності для власників. Еббі каже, що каблучка стала частиною історії дому, і вона навіть іноді її носить.

Користувачі порадили повернути кільце на те саме місце в дверях як своєрідну «капсулу часу». Подружжя планує так і зробити, зберігши маленьку таємницю старого будинку для майбутніх мешканців.

