Ремонт обернувся несподіванкою: пара знайшла під кухнею те, чого не очікувала (відео)

Ремонт пішов не за планом: під кухнею відкрили те, чого не чекали

Реклама

Британська пара з Малверн-Гіллз була приголомшена, коли під час звичайного ремонту кухні виявила під ногами справжню історичну перлину. Емма Гаррісон та Ріс Стейнер знайшли під шаром плитки прихований колодязь глибиною понад шість метрів. Як з’ясувалося, попередні власники будинку вирішили замаскувати об’єкт, перетворивши його на таємний люк у підлозі.

Про це пише Mirror.

На відео, яке пара опублікувала в соціальних мережах, видно, як Ріс піднімає дерев’яну панель, щоб відкрити цегляну шахту. Власники виміряли глибину конструкції за допомогою мотузки та звичайного кухля. Дослідивши історію своєї власності, 28-річна Емма та 27-річний Ріс припустили, що колодязь був збудований одночасно з будинком у 1897 році. Тоді він був основним джерелом водопостачання для мешканців оселі, тож знахідці вже понад 126 років.

Реклама

Ролик у TikTok швидко став вірусним, зібравши понад 5,3 мільйона переглядів. Проте ентузіазм власників розділили не всі. У коментарях користувачі зізналися, що така знахідка їх «жахнула». Глядачі порівнювали колодязь із декораціями до фільмів жахів про демонічних істот і радили парі назавжди замурувати вхід у підземелля. Багатьох коментаторів також налякала сміливість Ріса, який стояв над глибокою прірвою лише у шкарпетках.

Пара виявила колодязь у будинку.

Попри численні коментарі про привидів та щурів, Емма та Ріс налаштовані оптимістично. Вони планують не ховати колодязь, а зробити його центральним елементом інтер’єру. Пара хоче встановити спеціальне підсвічування по всій глибині шахти та накрити її міцним склом, щоб дно було видно прямо під ногами під час приготування їжі. Реалізація цієї ідеї може зайняти кілька років, адже власники збираються виконувати всі роботи самостійно.

Нагадаємо, мешканка Абердинширу (Шотландія) Джемма Луїз Крюікшанк перетворила ремонт старої сільської школи на історичне дослідження. Під час робіт вона виявила численні артефакти минулого століття, серед яких найбільший ажіотаж викликала пляшка віскі, прихована за стіною в кабінеті директора.