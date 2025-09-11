Ремонт обернувся сенсацією: у стіні знайшли приховані скарби мистецтва

Ремонт квартири

Трейсі та Рей з Мічигану були здивовані, коли під час ремонту будинку натрапили на несподівану знахідку. Захована в порожнині стіни, вони виявили дві старовинні картини. Заінтригована пара поділилася відкриттям у TikTok, запитавши: «Ми щойно зірвали джекпот?».

Що це за картини?

Користувачі TikTok швидко відгукнулися, припускаючи, що картини можуть бути дуже цінними. Один із коментаторів висловив припущення, що перша робота належить американському художнику Філіпу Кантреллу. А друга, ймовірно, є оригіналом від відомого французького художника Антуана Бланшара. За словами користувача, робота Бланшара може коштувати від $20 000 до $28 000.

Фото знайденої картини. / © соцмережі

Пара опублікувала додаткові фото, що підтвердили наявність підпису «Бланшар». Цей художник, справжнє ім’я якого Марсель Массон, відомий своїми романтичними зображеннями паризьких вулиць. Автентичні картини Бланшара можуть продаватися на аукціонах за ціною від $2000 до $10 000 і більше.

Фото знайденої картини. / © соцмережі

Це скарб чи копія?

Однак, не всі користувачі були настільки оптимістичними. Деякі коментатори висловили сумнів в автентичності знахідок, припустивши, що це можуть бути масово вироблені предмети декору 1970-80-х років, які продавалися в універмагах.

Трейсі та Рей запевняють, що їхні знахідки — це оригінали, а не гравюри. Чи справді ці картини виявляться цінним скарбом, чи просто гарними копіями, покаже лише експертна оцінка.

