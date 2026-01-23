Ремонт, що змінив життя: під будинком пенсіонера знайшли середньовічний скарб

Монети / © Associated Press

Реклама

Понад два десятиліття тому будівельники натрапили на глиняний горщик зі срібними монетами епохи Тюдорів у дворі мешканця Дорсету. Тепер власник знахідки, 79-річний Пітер Грей, планує продати колекцію й може виручити близько 30 тисяч фунтів стерлінгів (1 743 000 грн — Ред.).

Про це повідомило видання Mirror.

Монети виявили під час ремонту під’їзної дороги біля будинку Грея неподалік Блендфорд Форуму. За словами пенсіонера, робітники розбирали паркувальний майданчик, коли ковш екскаватора зачепив теракотову плитку, під якою лежав глиняний глечик із кількома сотнями старовинних грошей. Будівля, зведена приблизно у XVI столітті, стоїть недалеко від Дорсетської затоки — відомого історичного маршруту між Південним узбережжям, Дорчестером і Солсбері. Грей припускає, що скарб могли залишити контрабандисти, які пересувалися цим шляхом.

Реклама

Після знахідки власник пройшов офіційну процедуру «Скарбниці скарбів». Частину монет — 13 екземплярів — придбав Музей Дорсету. Грей також компенсував будівельникам їхню частку, адже вони мали право на половину потенційного прибутку.

За оцінкою спеціаліста з монет аукціонного дому Noonans Джима Брауна, повний скарб складався з 213 срібних монет: 176 гроутів і 37 півгроутів. Основна їх частина датується часами правління Генріха VII (1485–1509). Найдавніша монета — півгроут періоду Едуарда III приблизно 1351–1352 років, а найпізніша — півгроут, викарбуваний у Йорку після призначення кардинала Волсі єпископом у 1514 році. На думку експертів, скарб був захований між 1514 і 1520 роками.

Глечик, у якому зберігалися монети, хоч і розбитий під час розкопок, фахівці Британського музею визначили як посудину кінця XV століття, виготовлену в німецькому Рурі. Зараз він зберігається у колекції музею Дорсету.

На аукціоні вирізнятимуться кілька особливо рідкісних екземплярів часів Генріха VII: ранній гроут із тонким портретним різьбленням, гроут із подвійною монетною міткою та унікальний півгроут, викарбуваний у Йорку.

Реклама

Нагадаємо, жінка подала до суду після того, як дізналася, що її покійний чоловік протягом семи років мав роман і переказав коханці мільйони зі спільних сімейних коштів.