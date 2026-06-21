Ресторан із нагородами 66 років не змінює олію для смаження: у чому секрет його знаменитої курки

Фритюр / © Freepik

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Ресторан Wakatori у Японії, який спеціалізується на смаженій курці та неодноразово отримував нагороди, заявив, що його головний секрет успіху — олія для смаження, яку не змінювали повністю вже 66 років.

Про це пише Oddity Central.

Заклад розташований у префектурі Сідзуока, Японія. Після перемоги із золотою медаллю на конкурсі Japan Fried Chicken Grand Prix власник ресторану розповів про особливість приготування страв, яка використовується ще від моменту відкриття закладу 1960 року.

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За словами власника ресторану у третьому поколінні Йошіхіро Цучії, олію для фритюру за всю історію роботи закладу жодного разу повністю не виливали.

Він пояснив, що саме ця «витримана олія» нібито надає смаженій курці «багатогранний аромат» та «унікальний смак», якого неможливо досягти за допомогою лише свіжої олії.

На думку власника, багаторічна практика допомагає ресторану вирізнятися серед конкурентів і є частиною традиції, яку передають поколіннями.

Однак зізнання Цучії спричинило бурхливу реакцію у соцмережах. Деякі користувачі заявили, що використання олії, якій нібито 66 років, може бути небезпечним для здоров’я.

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У ресторані своєю чергою пояснили, що мова не йде про одну й ту саму олію, яка безперервно стояла у фритюрниці від 1960 року. За словами представників закладу, якість продукту підтримують завдяки щоденному очищенню, фільтрації та додаванню свіжої олії.

Щовечора працівники ресторану видаляють із фритюрної олії залишки м’яса та інші домішки. Після цього невелику частину старої олії залишають як основу смаку та змішують із новою партією.

Таким чином, Wakatori фактично використовує не ту саму олію, що була у ресторані 66 років тому, але частина компонентів від початкової суміші теоретично може залишатися у сучасній олії.

Такий підхід нагадує традиції, які використовують деякі заклади для приготування бульйонів. Наприклад, у Токіо ресторан Otafuku відомий тим, що десятиліттями підтримує один і той самий бульйон для одену, регулярно додаючи до нього нові інгредієнти.

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Схожа практика існує й у Бангкоку, де один із ресторанів у районі Еккамай понад 50 років підтримує одну партію супу, доповнюючи її новими порціями.

Втім, експерти з харчування наголошують, що олія та бульйон — це різні продукти. За їхніми словами, багаторазове нагрівання олії може призводити до утворення небезпечних речовин, зокрема трансжирних кислот та акриламіду.

Фахівці зазначають, що навіть регулярне додавання свіжої олії не гарантує повного усунення ризиків, оскільки деякі шкідливі сполуки можуть накопичуватися з часом.

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