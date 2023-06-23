Ресторан найняв фальшивого священника, щоб робітники зізналися у "гріхах": чим усе закінчилося

Ресторан у Каліфорнії найняв фальшивого священника для отримання зізнань у "гріхах" від робітників.

Про це пише CNN.

Зокрема, підставний панотець питав їх, чи запізнювалися вони на роботу, чи крали гроші з ресторану або чи мали "погані наміри" щодо свого роботодавця.

Зі свого боку, католицька єпархія Сакраменто підтвердила, що не знайшла "доказів будь-якого зв'язку" між фальшивим священником та їхньою єпархією.

"Хоча ми не знаємо, ким була ця людина, ми повністю впевнені, що вона не була священником єпархії Сакраменто", — заявив минулого тижня католицькому інформаційному агентству представник єпархії.

У результаті, власникам та операторам ресторану було наказано виплатити 140 000 доларів як заборгованість із заробітної плати та відшкодувати збитки 35 співробітникам. Ресторану також доведеться заплатити 5000 доларів як адміністративний штраф.

Слідчі також виявили, що в ресторані відмовили співробітникам в оплаті понаднормової роботи, менеджерам було виплачено бонуси з фонду чайових, а деякі співробітники зіткнулися з "несприятливими наслідками імміграції" за співпрацю зі слідчими.

"Підлі спроби цього роботодавця помститися працівникам були спрямовані на те, щоб змусити їх замовкнути, перешкодити розслідуванню і перешкодити стягненню невиплаченої заробітної плати", - сказав регіональний соліситор праці Марк Пілотін.

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