Ресторан розкритикували за подавання шоколадного десерту в справжньому унітазі – фото

Таким смаколиком частують в ізраїльському закладі.
Ресторан у місті Холон, Ізраїль, розкритикували за подавання шоколадного десерту в справжньому унітазі.
Про це пише NTK.
Кадри дивного смаколика з'явилися в Мережі.
Клієнтам принесли чималий унітаз та поставили його на стіл.
Потім компанія вхопила свої ложки і почала їсти шоколадну масу всередині туалету, яка нагадує фекалії.
Юзери обурилися побаченим. Вони заявили, що це має огидний вигляд.
- І люди їдять це лайно?
- Боже мій, бідні люди. Сором.
- Як ваш постійний клієнт, щиро кажучи, цього разу я був шокований
- Чорт, ця концепція має дуже тривожний вигляд дуже тривожно
- Це найогидніша річ, яку я коли-небудь бачив
Нагадаємо, найдорожчий сир у світі продано на аукціоні в Італії. Відома шалена сума.
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