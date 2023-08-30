Ресторан розкритикували за подавання шоколадного десерту в справжньому унітазі – фото

Таким смаколиком частують в ізраїльському закладі.

Ресторан у місті Холон, Ізраїль, розкритикували за подавання шоколадного десерту в справжньому унітазі.

Про це пише NTK.

Кадри дивного смаколика з'явилися в Мережі.

Клієнтам принесли чималий унітаз та поставили його на стіл.

Десерт в унітазі / Фото: needtoknow.co.uk

Потім компанія вхопила свої ложки і почала їсти шоколадну масу всередині туалету, яка нагадує фекалії.

Десерт в унітазі / Фото: needtoknow.co.uk

Десерт в унітазі / Фото: needtoknow.co.uk

Юзери обурилися побаченим. Вони заявили, що це має огидний вигляд.

І люди їдять це лайно?

Боже мій, бідні люди. Сором.

Як ваш постійний клієнт, щиро кажучи, цього разу я був шокований

Чорт, ця концепція має дуже тривожний вигляд дуже тривожно

Це найогидніша річ, яку я коли-небудь бачив

Нагадаємо, найдорожчий сир у світі продано на аукціоні в Італії. Відома шалена сума.

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