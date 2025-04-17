Ресторан спантеличив десертом із фекалій слона для "автентичного" смаку – фото

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Ресторан високого класу в Шанхаї, Китай, привернув значну увагу завдяки тому, що представив «автентичні» страви з тропічних лісів, серед яких десерт, виготовлений з переробленого слонячого гною.

Про це пише SCMP.

Популярна кулінарна блогерка, відома під псевдонімом Mixue’s Culinary Notes, яка має понад 400 000 підписників на RedNote, опублікувала відео своєї кулінарної пригоди, демонструючи надзвичайні пропозиції ресторану.

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Заклад, відомий своєю екологічно чистою кухнею, пропонує низку інноваційних страв, серед яких листя дерев, кубики льоду в медовій глазурі та десерт, геніально виготовлений зі стерилізованих, висушених слонячих фекалій.

Відвідувачі платять 3888 юанів (550 доларів США) за щедрий обід із 15 страв на тему тропічних лісів, не враховуючи напоїв.

Двоє засновників, один з яких є представником китайської етнічної групи блан, а інший — французом, присвятили сім років дослідженню пишних тропічних лісів провінції Юньнань, перш ніж «привезти тропічний ліс» до Шанхаю.

У своєму дописі блогерка детально описала свій досвід, починаючи з обіднього ритуалу, під час якого гості зривають листок просто з рослини в горщику, занурюють його в соус і споживають сирим, а офіціант розповідає про концепцію «екологічної ф’южн-кухні».

Ресторан на тропічну тематику / © news.163.com

Під час трапези відвідувачам пропонують різноманітні нетрадиційні страви. Одна з них вимагає від гостей злизування меду та пилку з кубиків льоду.

Інша страва демонструє миску з «чорним слизом», ретельно виготовленим для відтворення різкого запаху паразитичної квітки раффлезії, сумнозвісної своїм неприємним запахом, тоді як офіціант пояснює, що він нагадує запах плоті, що гниє.

Трапеза досягає свого апогею десертом під назвою «Квіти, вставлені в слоновий гній». У цій страві «креативно» використана основа зі слонячого гною, що імітує хрусткі крихти, прикрашена трав’яними парфумами, фруктовим джемом, квітковим пилком і медовим сорбетом.

Десерт із фекалій слона / © news.163.com

Щоб повністю зануритися в «гнійний десерт», гостям пропонується піднятися сходами на «десертний тур», де вони можуть обрати свої улюблені трав’яні парфуми і фруктовий джем, щоб персоналізувати свій кулінарний досвід.

Десерт із фекалій слона / © news.163.com

Слонячий гній, багатий на рослинні волокна, часто використовується в різних продуктах, зокрема у виробництві паперу формату А4.

Хоча китайський закон про гігієну харчових продуктів вимагає, щоб їжа була нетоксичною, нешкідливою і відповідала стандартам харчування, залишається невизначеним, чи відповідають десерти, виготовлені зі слонячого гною, попри дезінфекцію, цим нормам.

Нетрадиційна кухня здивувала багатьох в Інтернеті, спричинивши широку дискусію: «Це абсолютно огидно і страшно. Я з провінції Юньнань, але ми тут точно не споживаємо слонячий гній», «Заможні люди з’їдять все, що завгодно. Це схоже на масштабне приниження і перевірку на покірність для багатих», «Це не звичайний ресторан, це більше схоже на новий експериментальний заклад. Якщо ви шукаєте унікальний обідній досвід, це, безумовно, варто спробувати».

Нагадаємо, батько і син безкоштовно наїлися у 100 ресторанах. Дует використав дуже добре продуману тактику.