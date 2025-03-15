Ресторан виплатить компенсацію 4 000 клієнтам після того, як підлітки надзюрили у бульйон (фото)

Двоє 17-річних хлопців зняли процес на відео та опублікували його в Мережі.
У Китаї ресторан був змушений виплатити компенсацію 4 000 відвідувачам після того, як двоє підлітків зняли на відео, як вони мочаться в бульйон.
Про це повідомляє Unilad.
Інцидент стався минулого місяця в приватній кімнаті шанхайської філії найбільшої китайської мережі хотпотів Haidilao.
У ролику, який став вірусним, видно, як двоє 17-річних підлітків мочаться в бульйон, стоячи на столі.
Після того, як реакція громадськості на цей вчинок досягла точки кипіння, компанія запропонувала компенсацію 4 000 відвідувачам – усім клієнтам, які харчувалися у філії в період від 24 лютого до 8 березня. Їм не лише повернуть гроші, але й виплатять грошову компенсацію, яка в 10 разів перевищує суму, яку вони заплатили за їжу в закладі.
Мережа ресторанів перепросила, зазначивши, що замінила всі плити і посуд після обговорення інциденту, коли відео завірусилося в Мережі.
За повідомленням поліції Шанхаю, підлітки-винуватці були п'яні, і їх заарештували за скоєне.
Нагадаємо, чоловік випадково купив гладенький батончик Mars та отримав компенсацію. Він зазначив, що не вимагав виплати цих коштів.
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