Цікaвинки
Ресторан запровадив плату за блювоту: як це працює

Система «все включено» призвела до непередбачуваних проблем з гігієною в одному з закладів поблизу Севільї.

Ірина Лаб'як
Ресторан суші / Ілюстративне фото

Іспанський ресторан Sushi Toro формату «їж скільки хочеш» вирішив боротися з наслідками надмірного апетиту клієнтів у радикальний спосіб. Відтепер за блювання після шведського столу відвідувачам доведеться доплачувати.

Про це пише Mirror.

Ресторан Sushi Toro у Гельвесі неподалік Севільї повідомив про зростання кількості випадків, коли відвідувачі «їдять до межі», після чого їм стає зле. У закладі пояснили, що такі інциденти відбуваються як у залі, так і в санвузлах, що створює додаткове навантаження на персонал і викликає занепокоєння щодо дотримання санітарних норм та якості обслуговування.

«У нас було багато клієнтів, які безперервно замовляють і їдять до межі, аж поки їх не починає нудити. Ми стикалися з блюванням на столах і в санвузлах», — зазначили в дописі в соцмережах працівники.

У зв’язку з цим у ресторані заявили, що «єдиним рішенням» стало запровадження додаткової оплати за подібні випадки.

Заклад, який позиціонує себе як поєднання «традицій та інновацій», працює у форматі шведського столу та пропонує страви зі свіжих продуктів, приготовані за спеціальними технологіями. Вартість відвідування коливається від 16,9 до 23,9 євро залежно від часу та дня.

У керівництві Sushi Toro підкреслили, що персонал «докладає значних зусиль, щоб своєчасно виконувати замовлення та підтримувати належний рівень гігієни» протягом усього обслуговування. Водночас гостей закликають «замовляти стільки, скільки зможете з’їсти» і перепрошують за можливі незручності, пов’язані з новими правилами.

Тим часом популярність суші в Іспанії продовжує зростати — дедалі більше людей обирають азійські морепродукти замість традиційних страв місцевої кухні.

До слова, в австралійському місті Перт ресторан Miky’s Italian Fusion оштрафували на 40 тис. дол. після того, як двом сестрам (11 та 12 років) подали олію цитронели з репелентом замість журавлинового соку. Дівчата відчули отруйний смак і виплюнули рідину, проте пізніше скаржилися на печіння у шлунку та головний біль. Персонал закладу спочатку намагався видати засіб за «старий сік», але суд визнав власницю винною у продажу небезпечної їжі та недотриманні стандартів безпеки.

