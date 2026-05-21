Ресторан запровадив "штраф за блювоту" для ненажерливих гостей

Нудота / © Credits

Реклама

Ресторан в Іспанії формату «шведський стіл» запровадив незвичне правило для гостей — заклад почав стягувати додаткову плату з клієнтів, яких нудить через переїдання просто у приміщенні ресторану.

Як передає Oddity Central, йдеться про ресторан Sushi Toro, розташований у місті Гельвес поблизу Севільї.

У закладі пояснили, що останніми місяцями почастішали випадки, коли відвідувачі переїдали настільки, що їх починало нудити просто під час відпочинку.

Реклама

Через це адміністрація вирішила запровадити так званий «штраф за блювання».

«Якщо відвідувача знудить через переїдання, ресторан залишає за собою право стягнути з нього додаткову плату для покриття збитків», — йдеться у повідомленні, розміщеному в ресторані.

У закладі зазначили, що подібні ситуації негативно впливають на інших гостей, створюють проблеми для персоналу та ускладнюють дотримання санітарних норм.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вчасно обслуговувати замовлення та підтримувати належну гігієну, тому просимо про співпрацю, оскільки це також заважає іншим клієнтам, які харчуються в ресторані», — пояснило керівництво Sushi Toro.

Реклама

При цьому точну суму додаткового збору за блювоту в ресторані поки не називають. Відомо лише, що вартість «шведського столу» у закладі становить від 16,90 до 23,90 євро залежно від дня тижня та часу відвідування.

Нагадаємо, ресторани запровадили плату за спільні страви.

Новини партнерів