Ревнива дівчина відлупцювала бойфренда ялинкою на Різдво – фото

Він заявив на неї до поліції.

У Флориді, США, хлопець викликав копів на свою кохану.

Про це повідомляє FOX News.

20-річну Міракл Ріверу було заарештовано після того, як під час сварки вона нібито декілька разів ударила свого хлопця різдвяною ялинкою.

Дівчина та її 24-річний обранець, які жили разом протягом двох років, скандалили через ймовірну зраду жертви. Потім хлопець пішов до іншої кімнати та ліг на диван. Слідом за ним забігла розлючена Міракл. Вона схопила ялинку та відлупцювала зрадника.

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Її обранець зателефонував до правоохоронців. Рівері було пред'явлено звинувачення у завданні побоїв у побуті у зв'язку з інцидентом, що стався близько 3:30 ранку напередодні Різдва. Її помістили до в'язниці округу Пінеллас, але звільнили з-під варти наступного дня. Жінка не визнала себе винною.

Міракл Рівера / Фото: Pinellas County Sheriffs Office

За даними поліції, потерпілий отримав декілька незначних подряпин на верхній частині тіла та руках.

Нагадаємо, чоловік, якому дружина відрізала пеніс за зраду із племінницею, пробачив їй. Він вперше прокоментував моторошний інцидент.

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