Ревнива кішка симулювала зламану лапу, щоб її більше обіймали: її власниця заплатила майже $1000

Власниця кішки розповіла, як тварина "симулювала" зламану лапу, щоб привернути до себе більше уваги після того, як помітила, що бідолашний пес отримував більше обіймів.

Про це пише Mirror.

Сідні Морган помітила, що трирічна Еббі почала кульгати одного дня, як грім серед ясного неба, і занепокоїлася, що одна з її собак могла наступити їй на лапу.

28-річна жінка перевірила лапу своєї улюбленої кішки і була спантеличена, побачивши, що рани немає, тому зателефонувала ветеринару, який порадив їй почекати ще трохи на випадок, якщо це розтягнення зв'язок. Але через два тижні Еббі продовжувала кульгати, і Сідні побоювалася, що вона могла зламати її, стрибаючи.

Кішка симулювала зламану лапу / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Однак після трьох візитів до ветеринара, рентгену, знеболювальних та аналізів крові, ветеринар і Сідні виявили, що її "драматичній" киці просто потрібно трохи більше любові. Заспокоєна Морган вважає, що Еббі симулювала кульгавість, сподіваючись відвернути увагу від собаки, який на той час також був хворий.

Сідні каже, що люди припускають, що у її вихованиці синдром Мюнхгаузена - психологічний стан, за якого людина прикидається хворою, щоб люди піклувалися про неї або щоб привернути до себе увагу.

Кішка симулювала зламану лапу / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Сідні зі Стоктона, штат Каліфорнія, США, розповіла: "Моя киця постійно вдавала, що у неї зламана лапа. Вона нявкала і вдавала, що кульгає. Однак набряку не було, і я перевірила її лапу на випадок, якщо вона наступила на лисячий хвіст (колючий пучок трави), але рани взагалі не було. Я запанікувала, що з нею щось не так, тому зателефонувала до ветеринара, і вони зробили рентгенівські знімки. Вони провели ще декілька тестів, щоб перевірити, чи не було ще чогось не так, ми тричі їздили до ветеринара, щоб здати аналізи крові та сечі. Усе показувало, що вона абсолютно здорова, і вони дали їй велику дозу знеболювального, але вона все одно продовжувала це робити, щоб ми знали, що їй не боляче. Приблизно в той самий час захворів мій собака. Ми почали з'ясовувати, що кішка насправді не хвора, але вона імітує собаку, тому що він привертає до себе багато уваги через хворобу. Вона дуже розумна кішка і дуже драматична, тож це підтвердилося. Щоразу, коли вона бачить, що я дарую йому купу любові, вона починає робити це знову. Я думала: "Гаразд, ти мене просто дуриш". Був коментар, що у неї "синдром Мюнхгаузена", і я подумала, що це дуже мило".

Кішка симулювала зламану лапу / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Морган знайшла Еббі з пневмонією, коли їй було лише три тижні, і вигодувала її з пляшечки. Еббі – одна з трьох котів з особливими потребами, які живуть у Сідні разом з трьома собаками, двома черепахами, двома геконами та однією змією.

Тепер Сідні радить іншим власникам домашніх тварин завжди телефонувати ветеринару, якщо їм здається, що щось не так, адже краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Сідні сказала: "Зараз я приділяю їй більше уваги. Вона починає муркотіти, коли отримує її. Вона моя маленька дівчинка. Вона – господиня в домі. Вона спить зі мною щоночі, тому отримує багато любові, але їй подобається завжди бути в центрі уваги. Я просто тішуся, що з нею все гаразд і що у неї більше немає проблем зі здоров'ям або чогось, що завдає їй болю. Я завжди раджу іншим людям відвідувати ветеринара, тому що ніколи не знаєш, що може статися. Завжди краще знати, ніж гадати. Я бачу багато речей, які люди вважають дрібницями і думають, що з часом їм стане краще, але в підсумку це стає великою проблемою. Завжди добре перевірити це раніше, ніж пізніше".

Сідні Морган / Фото: Kennedy News/@sydnimini

Нагадаємо, унікальну двоголову змію прооперували. У неї були проблеми з яєчниками.

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