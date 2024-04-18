Ревнива жінка вийшла заміж за батька колишнього і стала його мачухою

Світ чоловіка перевернувся з ніг на голову після того, як його колишня дівчина вийшла заміж за його батька, ставши його офіційною мачухою.

Пояснюючи незвичайну динаміку на Reddit, його сестра розповіла, як колишня дівчина її брата проклала собі шлях назад у його життя – і тепер намагається саботувати його нові стосунки.

Вона сказала: "Одна з жахливих колишніх дівчат мого брата вийшла заміж за нашого батька і стала нашою мачухою. Якщо сказати гарно і якомога тактовніше, то вона с*ка. Коли вона дізналася, що наш брат заручився, вона спочатку поскаржилася, що їй не сказали одночасно з тим, як він розповів батьку і братам із сестрами, а потім почала її ображати".

Сестра розповіла, як мачуха відкрито говорила про те, що нова обраниця її екса не така гарна і не така комунікабельна, як вона. "Також вона телефонувала його новій нареченій, розпитувала її, щоб переконатися, чи підходить вона йому, називаючи себе мачухою".

Однак на цьому її "втручання" не закінчилося, оскільки вона дала зрозуміти, що хоче брати участь у плануванні вечірки з нагоди заручин, де вона попросила виголосити промову: "Все це поставило мого брата і його наречену в дуже незручне становище", - зізналася вона.

Усі сподівалися, що вона не з'явиться на заході, втім, сестра розповіла, як мачуха прийшла в білій сукні до підлоги, що змусило її брата попросити друзів не розмовляти з нею і підкупити персонал, щоб "зробити її день трохи складнішим".

Також сестрі вдалося домогтися того, що фотограф не зробив з нею жодної світлини. У результаті, він робив сімейні знімки, коли мачуха була у ванній кімнаті. Також бармени давали їй безалкогольні напої та двічі проливали їх на неї, а офіціанти уникали давати їй будь-яку їжу.

"Коли вона намагалася виголосити свою промову, мікрофон "раптом" припинив працювати", - сказала вона, перш ніж визнати, що всі чудово провели час – окрім неї.

Після того, як сестра розповіла про свою лють помсти на Reddit, багато читачів запитали, як наречений досі розмовляє зі своїм батьком: "Той факт, що наречений досі спілкується з батьком – це просто диво", "Якби наречений все ще спілкувався з батьком, це було б незрозуміло", "Чесно кажучи, якби мій батько одружився з моєю колишньою, їх би не було в моєму житті", "Що я дійсно не розумію, так це чому цей хлопець досі розмовляє зі своїм батьком".

Нагадаємо, п'яний священник зіпсував весілля пари "незабутньою" церемонією. Гість назвав свято "катастрофічним".

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