Ревнивий чоловік набив своє ім’я сотні разів на тілі жінки: який вона має вигляд (фото)

Татуювання / © Freepik

Реклама

Мешканка Нідерландів змушена була пройти десятки болісних процедур лазерного видалення татуювань, щоб позбутися приблизно 250 написів, які на її тілі залишив колишній партнер — серед них його ім’я, ініціали та принизливі позначки.

Історію оприлюднила нідерландська фундація Stichting Spijt van Tattoo, яка допомагає людям позбутися небажаних татуювань.

Хоча нанесення імен партнерів на тіло не є рідкістю — іноді через кохання, іноді під тиском — цей випадок шокував навіть фахівців.

Реклама

Жінка середнього віку, яку у фонді називають лише «Джоук», за інформацією організації, роками жила в умовах насильства. Впоратися з пережитим вона намагалася за допомогою алкоголю та медикаментів. Її колишній партнер придбав дешевий тату-апарат в Інтернеті та самостійно наніс на її тіло близько 250 татуювань.

Серед них — слово «власність», а також його ім’я й ініціали, розміщені на різних частинах тіла.

«Він зробив їй татуювання у тих місцях, яких, на його думку, торкалися інші чоловіки, наприклад, на грудях і сідницях. Це було знаком контролю та володіння», — сказав Енді Ган, засновник організації Stichting Spijt van Tattoo, додавши, що частина татуювань була нанесена на обличчя та шию.

Нідерландське видання NL Times оприлюднило фото жінки «до» і «після» — трансформація має разючий вигляд: від обличчя, майже повністю вкритого написами, до значно очищеної шкіри після процедур.

Реклама

І сама Джоук, і представники фонду сподіваються, що ця історія стане сигналом для інших жертв насильства не мовчати та звертатися по допомогу.

«Ті, хто зазнав глибокої травми, можуть знову піднятися на ноги», — сказала Джоук. «Якщо я змогла це зробити, то й хтось інший теж зможе».

Жінка також повідомила, що зверталася до правоохоронців Нідерландів, однак її колишній партнер досі не притягнутий до відповідальності.

«Будь-яка розсудлива людина розуміє, що ніхто добровільно не зробить татуювання біля ока, на носі чи на вусі», — сказав Енді Ган. «Але зрештою правоохоронці не змогли порушити справу, оскільки це було юридично складно довести. Її колишній стверджував, що вона дала на це згоду. Для Джоук це здається несправедливістю».

Реклама

Наразі жінка планує завершити процес видалення татуювань до кінця року, хоча психологічне відновлення, ймовірно, триватиме значно довше.

