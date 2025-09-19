Рейс з Парижа до Корсики майже на 20 хвилин застряг у небі: що сталося

Літак авіакомпанії Air Corsica / © The Sun

Літак авіакомпанії Air Corsica, що вилетів з Парижа до Корсики, був змушений кружляти в небі довше, ніж планувалося. Причиною цього став авіадиспетчер, котрий заснув в аеропорту Аяччо.

Диспетчер пройшов тест на алкоголь, який показав негативний результат, але попри це, йому можуть загрожувати дисциплінарні наслідки. Про це пише The Sun.

За інформацією Управління цивільної авіації Франції, переповнений літак був змушений літати по колу над Середземним морем протягом 18 хвилин.

Після того як авіадиспетчер в аеропорту Аяччо заснув, рейс Air Corsica, що вилетів із паризького аеропорту Орлі, залишився в повітрі. Це змусило пілотів змінити маршрут, оскільки приземлення в початковому пункті призначення стало неможливим.

Літак авіакомпанії Air Corsica майже 20 хвилин не міг приземлитися в аеропорту / © The Sun

Урешті-решт, після майже 20 хвилин очікування в небі, літак безпечно приземлився, оскільки диспетчера розбудили. Виявилося, що він задрімав посеред зміни, чекаючи на рейс, який запізнювався на годину.

Будучи єдиним працівником, він не мав змоги увімкнути світло на злітно-посадковій смузі, тому ніхто не міг його розбудити.

Ситуацію врятувала пожежна команда аеропорту. Вона зв’язалася з поліцією та іншим персоналом, які піднялися до диспетчерської вежі, розбудили диспетчера і відновили роботу.

Пасажири на борту літака поставилися до цього з гумором.

Своєю чергою Управління цивільної авіації Франції розпочало розслідування цього «незвичайного випадку».

