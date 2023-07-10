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Рейс затримали: у літаку спалахнула бійка між чоловіками через місце біля вікна – відео

Рейс затримали: у літаку спалахнула бійка між чоловіками через місце біля вікна – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1681
Час на прочитання
1 хв
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Рейс затримали: у літаку спалахнула бійка між чоловіками через місце біля вікна – відео

Бійка в літаку / Фото: скриншот з відео

Їх намагалися розборонити попутники.

Два чоловіки влаштували бійку на рейсі Ryanair з Мальти до Лондона через місце біля вікна.

Про це пише Sky News.

Все сталося через те, що один відмовився пропустити іншого, щоб пройти повз нього та дістатися проходу.

Упродовж декількох секунд ще декілька людей спробували заспокоїти їх, але безуспішно.

За деякими даними, до справи також залучили працівників авіакомпанії.

Свідок сказав: "Британець не дозволив американцеві пройти, щоб дістатися до його місця біля вікна, а потім вони обмінялися декількома словами та лайками, перш ніж почалася сутичка. Рейс затримали на дві години - всіх це дратувало".

Нагадаємо, екіпаж висадив 19 пасажирів, бо літак був занадто важким, щоб злетіти. Туристам запропонували компенсацію.  

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Дата публікації
Перегляди
1681
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