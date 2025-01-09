Рейтинг найбільших та найменших розмірів пенісів чоловіків у світі: на якому місці Україна

Вчені підрахували кількість людей, які живуть у всьому світі, щоб визначити, чоловіки яких націй найбільше обдаровані.

Новий рейтинг від Data Pandas, онлайн-бібліотеки різноманітних наборів даних про здоров'я, економіку та демографію, склав найменші та найбільші пеніси в усьому світі.

Опублікований рейтинг базувався на звіті 2014 року в журналі BJU International Sexual Medicine. Дослідники переглянули дослідження з усього світу, які вимірювали розмір пеніса медичними працівниками у зразках 50 осіб або більше.

Перші місця за довжиною пеніса посіли Судан і Демократична Республіка Конго – в середньому 17,95 см і 17,93 см. Еквадор посів третє місце із середнім показником 17,59 см.

Останні місця – 140-142 – зайняли Камбоджа із 9,84 см, Північна Корея із 9,60 см і Таїланд із 9,43 см.

Натомість Україна посідає 62-е місце з довжиною пеніса в ерегованому стані 14,20 см. Ця довжина більша ніж у росіян, які мають 14,16 см і посіли 67-е місце. Також Україна опинилася на 37-у місці за обхватом статевого члена в ерегованому стані з показником 12,28 см.

Варто зазначити, що вимірювання, використані для складання рейтингу, були отримані на основі самозвіту, тому існує велика ймовірність того, що опитані чоловіки перебільшили свої розміри.

За результатами дослідження, середній розмір пеніса становить 13,91 см.

Топ-10 країн з найбільшою середньою довжиною пеніса в ерегованому стані:

Судан – 17,95 см ДР Конго – 17,93 см Еквадор – 17,59 см Республіка Конго – 17,33 см Гана – 17,31 см Нігерія – 17,00 см Венесуела – 16,93 см Ліван – 16,82 см Колумбія – 16,75 см Камерун – 16,65 см

Топ-10 країн з найменшою середньою довжиною статевого члена в ерегованому стані:

Таїланд – 9,43 см Північна Корея – 9,60 см Камбоджа – 9,84 см Непал – 9,98 см М'янма – 10,10 см Лаос – 10,14 см В'єтнам – 10,15 см Шрі-Ланка – 10,18 см Південна Корея – 10,80 см Філіппіни – 10,85 см

Нагадаємо, чоловік із найбільшим у світі пенісом показав на виставці гіпсовий зліпок свого органа. Його експонат можна побачити в Ісландському музеї фалосів.

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