Рятують велетнів місяцями: унікальна японська технологія пересадки стародавніх дерев

Дерева / © Getty Images

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Під час проектування нових автомагістралей, залізничних колій чи житлових комплексів стародавні зелені насадження зазвичай знищують насамперед заради звільнення простору. Проте в Японії знайшли спосіб рятувати унікальне природне надбання країни та дарувати йому нове життя.

За інформацією видання Times of India, замість знищення такі дерева дбайливо переміщують на інші локації, хоча цей надскладний процес часом потребує кількох місяців кропіткої праці.

Підготовка кореневої системи

До початку безпосереднього переміщення рослини експерти проводять тривалу підготовчу роботу з її корінням, що дозволяє дереву набагато легше адаптуватися та прижитися на іншій ділянці. Така унікальна методика відома під назвою «немаваші», і вона гармонійно поєднує давні традиції японського садівництва із передовими технологічними розробками.

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Прикметно, що це слово, яке спершу належало винятково до професійного лексикону агрономів, згодом міцно укорінилося в корпоративній культурі та політичному житті Японії, де тепер символізує проведення ґрунтовних і заздалегідь продуманих дій перед ухваленням будь-яких серйозних рішень.

Отож, за кілька місяців до переїзду дерева садівники починають ретельно підрізати його коріння. Вони не викопують усе одразу, а діють поетапно — підрізають корінці частинами по колу. Завдяки цьому біля самого стовбура починає рости багато нових, тонких корінців.

Саме це молоде коріння є найважливішим, адже воно активно вбирає воду та корисні речовини. Такий хитрий трюк допомагає дереву легше перенести зміну місця і швидше прижитися на новій ділянці. Залежно від того, наскільки велика та примхлива рослина, така підготовка може тривати від пів року до понад року.

Які дерева пересаджують

Не кожне дерево, що стоїть на заваді будуть пересаджувати. До такої складної процедури зазвичай вдаються лише у випадках, коли дерево має особливу історичну, культурну або природну значущість. Більшість із цих багатовікових екземплярів прикрашають території стародавніх храмів, релігійних святилищ, автентичних садів, паркових зон чи старовинних міських районів, де вони росли впродовж багатьох епох і встигли стати невіддільною частиною локальної культурної спадщини.

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Окрім того, збереження та переміщення сформованого дорослого дерева в деяких ситуаціях є критично важливим для утримання природного біологічного різноманіття та захисту унікального вигляду довколишнього ландшафту.

Як відбувається процес пересадки

Робітники навколо дерева викопують глибокий рів, щоб максимально зберегти земляну грудку з корінням. Кореневу систему щільно обгортають мішковиною, а стовбур і гілки надійно фіксують для захисту від пошкоджень.

На нове місце велетня транспортують за допомогою кранів чи спецавтомобілів, висаджують у готову лунку, укріплюють підпорками та забезпечують ретельний догляд до появи перших пагонів.

Проте навіть тривала підготовка не гарантує, що доросле дерево приживеться — усе залежить від його віку, породи, здоров’я та подальшого нагляду. Через високу вартість і складність цей ризикований метод застосовують лише для унікальних дерев, які мають виняткову історичну чи екологічну цінність.

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Раніше ТСН.ua писав про те, чому наші предки не садили певні види дерев біля свого дому.

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