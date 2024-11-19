"Риба судного дня" втретє за рік повернулася до берегів США – за легендами, вона приносить нещастя (фото)

За японськими міфами, риба "Судного дня" на мілководді – передвісник землетрусів та цунамі.

Невловиму глибоководну рідкісну веслорибу, яку вважають передвісником поганих новин, знову помітили поблизу узбережжя округу Сан-Дієго (Каліфорнія). Це було третє виявлення цього виду в штаті за останні три місяці, і лише 22-ге за останнє століття.

Про це пише CNN із посиланням на повідомлення Алісон Лаф’єр з Інституту океанографії імені Скрипта при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Раніше цього року цей вид знайшли в бухті Ла-Хоя. Іншу ж рибу виявили у вересні в Хантінгтон-Біч. Причини появи й загибелі цих риб залишаються невідомими. Серед можливих чинників науковці називають зміни умов у океані, червоні припливи та вітри Санта-Ана.

Викинуту веслорибу, яку часто вважають ознакою неминучої катастрофи, побачили на узбережжі Енсінітаса, в Каліфорнії. Фото: Елісон Лафер’єр/Інститут океанографії Скріппса

2010 року за 12 місяців до найпотужнішого землетрусу в історії Японії на узбережжі країни виявили дюжину представників цього виду.

Проте існує й пояснення – тектонічна активність перед землетрусом "вибила" цих риб, "змушуючи" їх викидатися на берег.

Нагадаємо, у Великій Британії кит вистрибнув із води та перекинув рибальський човен.

Читайте також: