Рибалка упіймав у річці триметрового "монстра" із зубами, схожими на скручені цвяхи – фото

Австралійський рибалка шокував Мережу своїм уловом.

Про це пише Daily Star.

Майже триметрова істота з гострими, як лезо, зубами була спіймана біля узбережжя Нового Південного Вельса, у гирлі річки Піттуотер.

Відповідними фото поділився Джейсон Мойс на своїй сторінці у Facebook.

Моторошна риба / Фото: facebook.com/trapmanbermagui

Він зазначив, що "ніколи не бачив нічого подібного", але припускає, що це вугор. У нього "налякані очі, печеристий рот і зуби, схожі на скручені цвяхи".

"Це для мене нове, а я займаюся комерційною риболовлею вже 50 років", - написав Джейсон. "Я ніколи не бачив нічого подібного. Це не щука або срібний вугор. Зуби схожі на вугра Морі. Але обличчя дуже тупе. Воно було близько трьох метрів довжиною".

Моторошна риба / Фото: facebook.com/trapmanbermagui

На одному зі знімків звіра можна побачити витягнутим уздовж човна.

Моторошна риба / Фото: facebook.com/trapmanbermagui

У коментарях юзери зізналися, що істота їх добряче налякала.

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