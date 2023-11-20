Рибалка врятував жінку, яка тонула в океані у вкраденій машині – фото

Вона ледь не загинула.

Ловець лобстерів у штаті Мен, США, вистрибнув з човна, щоб врятувати жінку, яка тонула на викраденій машині в Атлантичному океані.

Про це пише Metro.

Поліція та пожежники у Портленді відреагували на повідомлення про затоплений автомобіль у затоці Каско близько 12:00 16 листопада.

Вони прибули і виявили, що Ford Mustang тонув у затоці.

Жінка на викраденій машині ледь не потонула в океані / Фото: Ерні Роббінс

І поліцейські, і пожежники спробували проникнути до машини. Тим часом рибалка Менні Курінос помітив надзвичайну ситуацію і приступив до дій. Чоловік був екіпірований водолазом та допомагав рятувальникам витягти пасажирку з автомобіля.

"Це сталося автоматично — мені спало на думку, що робити", — розповів Курінос Центру новин штату Мен. "Знаєте, я займаюся дайвингом вже понад 20 років і ніколи не був у такій ситуації, коли мені доводилося витягувати когось із-під води".

Лейтенант поліції Портленда Роберт Доерті назвав дії Куріноса "абсолютно дивовижними".

"Він без вагань ризикував своїм життям", - сказав офіцер.

33-річну жінку дістали з води та підняли на борт судна Marine 3 поліцейського управління Портленда.

Жінка на викраденій машині ледь не потонула в океані / Фото: Ерні Роббінс

"Мешканка не реагувала, у неї не було пульсу, але пізніше її реанімували і доправили до медичного центру штату Мен", - повідомили в поліцейському управлінні.

Причина інциденту все ще розслідується, але поліція підтвердила, що спортивний автомобіль був викрадений у Південному Портленді раніше того ж дня.

Поки що незрозуміло, чи пред'явлено потерпілій звинувачення, пов'язані з викраденим автомобілем.

Нагадаємо, жінку вбив домашній півень, коли вона збирала яйця. Вона отримала безліч травм.

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