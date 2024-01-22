Рибний бандит: підліток приклеював коропів та сомів до банкоматів (фото, відео)

У США затримали неповнолітнього блогера, який приклеював рибу до банкоматів.

Про це повідомляє KSL TV.

"Рибний бандит", як він сам себе називає, хуліганив у Прово та Оремі, штат Юта, від серпня по листопад 2023 року.

Зокрема, банк Bonneville у Прово повідомив 26 вересня, що до банкомату було приклеєно рибу. Розслідуючи цю справу, детективи виявили обліковий запис в Instagram з ім'ям користувача fish_bandit84.

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У біографії йдеться: "Живи, смійся, лови рибу на банкоматах. Жодна риба при цьому не постраждала".

На сторінку підписалося більш ніж 54 000 юзерів, які стежать за тим, куди рибний бандит завдасть наступного удару. На фотографіях та відео зображено різні види риб, а іноді й декілька риб, приклеєних до екранів банкоматів.

Риба на банкоматі / Фото: instagram.com/fish_bandit84

Деяких він прикріплював навіть із цигарками у роті.

А на ролику, опублікованому 10 листопада 2023 року, видно, як рибу приклеєно до машини поліцейського управління Прово.

Правоохоронці повідомили, що в незвичайному випадку вони знайшли людину, відповідальну за інциденти.

17-річного хлопця було направлено до 4-го окружного суду у справах неповнолітніх за обвинуваченням у двох правопорушеннях, пов'язаних із заподіянням майнової шкоди. Але поліція вважає, що підліток відповідає за десяток або більше інцидентів.

Риба на банкоматі / Фото: instagram.com/fish_bandit84

Наприкінці грудня офіцери Прово вручили ордер на обшук, щоб ідентифікувати користувача облікового запису в Instagram. Після того, як підозрюваного було встановлено, наприкінці минулого року його передали до суду у справах неповнолітніх, і справа була закрита.

Поліція не знає, де підліток взяв рибу. Детективи також заявляють, що їм невідомі будь-які мотиви чи можливі повідомлення, які намагався просувати підозрюваний. Вони вважають, що його дії були просто жартом. Поліція стверджує, що риба завдала мінімальних збитків.

Нагадаємо, чоловік обдурив банкомат і поповнив свою картку без грошей на 90 тисяч гривень. Відомо, що саме він вигадав.

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