Рибу "без м'язів" та з м'яким тілом назвали найпотворнішою у світі: який вона має вигляд (фото)

Рибу-краплю, також звану Psychrolutes microporos, охрестили найпотворнішою рибою у світі через в'ялу морду і химерну форму тіла.

Про це пише Mirror.

Істота довела Інтернет-користувачів до істерики після того, як 2003 року було опубліковано знімки її голови. Її незвичайний зовнішній вигляд призвів до того, що її перетворили на мем, м'які іграшки і навіть смайлики. Види риби-краплі можна зустріти в найглибших куточках океану, на глибині від 600 метрів до приголомшливих 1200 метрів.

Слизова риба має декілька особливостей, які допомагають їй адаптуватися в умовах високого тиску, наприклад, невелика кількість м'язів і м'які кістки.

Риба-крапля / Фото: mirror.co.uk

Відомо також, що риба-крапля поїдає все, що проходить повз неї. Завдяки своїй природній плавучості вода захоплює їх за собою, тому коли такі істоти, як дрібні ракоподібні або морські равлики, наближаються, вони перетворюються на обід.

Глибоководна риба отримала небажаний ярлик найпотворнішої тварини у світі за результатами опитування, проведеного Товариством зі збереження потворних тварин. Її зовнішній вигляд змінюється, коли її виймають із води через декомпресію, яка може призвести до її розширення. Це переростає у спотворені риси обличчя, зокрема величезний ніс. На суші її структура нагадує викинуту на берег медузу.

Риба-крапля / Фото: NORFANZ

Біолог Саймон Вотт, який заснував Товариство захисту потворних тварин, раніше розповів BBC Science Focus: "У дикій природі вони не зовсім королі або королеви краси, але й не такі вже депресивні".

Далі він пояснив, чому риба не має плавального міхура. Натомість склад її тіла допомагає у дії.

"Якщо задуматися про те, як нафта плаває на воді, то це приблизно так: високий вміст жиру робить нафту більш плавучою", - сказав він. "Риба-крапля просто погойдується у воді або на морському дні, залишаючись практично нерухомою і використовуючи якнайменше енергії. Це заощаджує трудовитрати".

Риба-крапля / Фото: NOAA/Monterey Bay Aquarium Research Institute

Нагадаємо, собака спричинив фурор у Мережі, копіюючи італійський акцент своєї господарки. Він активно підтримує діалоги зі своєю власницею.

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