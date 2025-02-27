"Річкові монстри" за крок від захоплення Великих озер: яка риба загрожує екосистемі

Срібний карась, агресивна інвазивна риба, вже десятиліттями становить загрозу для прісноводних водойм США. Цей вид не лише витісняє місцеві риби, а й створює небезпеку для людей, адже у відповідь на рух човнів масово вистрибує з води, завдаючи травм.

Про це пише Popular Science.

Риба, яка може досягати метра в довжину та понад 9 кілограмів ваги, вже завдала серйозної шкоди екосистемам річок Міссурі, Огайо та Міссісіпі. Вона спустошує місцеві водні біоценози, витісняючи традиційні види та змінюючи баланс харчових ланцюгів.

Наразі срібний карась знаходиться менше ніж за 50 миль (80 км) від озера Мічиган. Якщо він проникне туди, то зможе швидко поширитися по всій системі Великих озер і далі в річки, що впадають у них. Це може призвести до незворотних змін у найбільших прісноводних екосистемах Північної Америки.

Попри те, що риба вже майже досягла Великих озер, протягом останніх десяти років вона залишається на межі проникнення. Вчені припускають, що її зупиняє забруднення міської води, яке впливає на умови існування цього виду.

Фахівці з охорони природи наразі намагаються зрозуміти, як керувати цією екологічною загрозою. Питання про те, як запобігти поширенню інвазивного виду без додаткового забруднення водойм, залишається відкритим.