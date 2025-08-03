Цей вид акул на межі вимирання Фото ілюстративне / © Credits

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Рідкісна акула-ангел (Squatina squatina) плаває водами Кардиганської затоки у Уельсі. Вченим вдалося зафіксувати одну з найрідкісніших акул світу — вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення.

Камера, яка зняла акулу, не була встановлена спеціально для її пошуків, є частиною проєкту Dolphin Diet Detectives від Wildlife Trust of South & West Wales, який вивчає, чим харчуються дельфіни в регіоні, а також біорізноманіття морського дна Кардиганської затоки.

«Ми були в захваті, коли зафіксували акулу-ангела в Кардиганській затоці. Це дійсно рідкісна і захоплива подія. До початку цього проєкту востаннє її знімали на відео тут у 2021 році», — розповіла докторка Сара Перрі, керівниця напрямку морської охорони у Wildlife Trust.

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Камера вчених зафіксувала акулу

Легенда морів, що вимирає

Колись акули-ангели були звичними мешканцями узбереж багатьох європейських і північноафриканських країн. Побачити їх біля берегів Британії не вважалося чимось незвичайним. Але ситуація різко змінилася.

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) класифікує акулу-ангела як «критично зникаючий» вид — всього за останні 45 років її популяція зменшилася щонайменше на 80%. Причини — деградація середовища існування, зокрема донне тралення, яке є смертельно небезпечним для донних видів, до яких належить і Squatina squatina.

Їхнє повільне відтворення лише погіршує ситуацію, роблячи відновлення популяції надзвичайно складним.

Проблему спричиняє передусім промисловий вилов риби — донне тралення. Це знищує й інших мешканців глибин: скатів, головоногих молюсків, рифових істот. І хоча це відбувається в межах морських заповідників, людство часто залишається байдужим — просто тому, що цього не видно.

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«Якщо б хтось зрівняв із землею стародавній ліс поруч із вашим містом — суспільство підняло б бунт. Але те саме відбувається щодня під водою, ” — зазначив режисер та продюсер фільму OCEAN Тобі Нолан, у якому вперше показали руйнівний вплив донного тралення.

Чи є в акули Squatina squatina шанс на порятунок

Науковці сподіваються, що відео з акулою-ангелом зможе вплинути на ухвалення важливих екологічних рішень. Зокрема, на часі — заборона донного тралення у морських заповідниках, що зараз розглядається урядом Великої Британії та Сенедом Уельсу.

«Ці підводні камери не лише дають уявлення про раціон дельфінів, а й відкривають багатство морського життя на дні. Саме тому ми маємо захищати ці тендітні екосистеми від шкідливих практик», — додала Сара Перрі.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у французькій Полінезії акула напала на дітей. Один із хлопчиків серйозно постраждав.

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