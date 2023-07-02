Рідкісна книжка про Гаррі Поттера, куплена менш ніж за долар, може коштувати тисячі – фото

Зношена оригінальна копія книжки "Гаррі Поттер та філософський камінь", куплена менш ніж за долар, тепер оцінюється в колосальні 6300 доларів.

Про це пише nypost.com.

Експерти підтвердили, що роман був одним із 500 екземплярів, опублікованих 1996 року видавництвом Bloomsbury, та одним із 300 екземплярів, відправлених до бібліотек по всій Великій Британії, згідно з South West News Service.

Книжка "Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото: Richard Winterton Auctioneers / SWNS

Як і у випадку з Гаррі Поттером на початку улюбленої серії, співробітники бібліотеки Вулверхемптона не знали про його магічні властивості і думали, що він занадто пошкоджений, щоб люди могли його брати, і натомість вирішили продати його.

Покупець оцінив цінність книжки, купивши її менш ніж за долар і сховавши будинки в ящику. Проте вважається, що неназваний чоловік втратив роман, коли його колекція стала надто великою, повідомляє SWNS.

Про книжку Джоан Роулінг забули доти, доки чоловік не помер на початку цього року у віці 55 років, коли члени сім'ї наново відкрили рідкісну книгу.

"Коли він переїхав чотири роки тому, він буквально розклав усе по сотнях коробок, багато з яких вирушили до контейнерів", - розповіла сестра чоловіка, яка попросила не називати її імені. "Ми знали, що він має книжку, але якби ви попросили його точно визначити, він би не зміг".

Книжка "Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото: Richard Winterton Auctioneers / SWNS

За словами жінки, чоловік все життя збирав книжки та пам'ятні речі.

"Він ходив на безладні розпродажі та церковні ярмарки та повертався з купою щорічників чи коміксів", — згадувала вона. "Потім він відвозив їх до магазину старих речей у Геднесфорді, щоб продати, або брав їх до школи, щоб обмінюватися з друзями", — сказала вона.

Експерти вважають, що цей начитаний роман спровокує 10 липня на аукціоні Річарда Вінтертона антикваріат-війну, вартість якої оцінюється від 3800 до 6300 доларів.

Книжка "Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото: Richard Winterton Auctioneers / SWNS

"Яка дивовижна знахідка. Вилучено та викинуто з бібліотеки, куплено за близько 38 центів США і тепер коштують тисячі доларів", — сказав аукціоніст Річард Вінтертон. "На книжці все ще є бібліотечний ідентифікатор, наклейка на корінці з літерою J, подальша печатка про вилучення та ціна продажу 30 пенсів", - продовжив він. "Вона явно була добре прочитана, що найбільше підходить для однієї з перших книжок, які сприяли ранній популярності Поттера, яка, звичайно ж, швидко перетворилася на глобальне явище".

Нагадаємо, 56-річний мільйонер у 27-й раз провалив вступний іспит до університету. Він зізнався, що спробує ще раз наступного року.

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