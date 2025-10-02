Рідкісна знахідка: чоловік за копійки купив у секонд-хенді іграшку з автографом зірки

Фігурка Габріеля Іглесіаса з автографом коміка

Реклама

Один із «мисливців за вигідними покупками» здивував не тільки себе, а й зірку Голлівуду, коли під час пошуків у місцевому магазині вживаних речей знайшов справжній скарб. Серед різного мотлоху була прихована іграшка, яка коштувала лише $2.99, а виявилася рідкісним колекційним предметом з особистим автографом знаменитого коміка.

Про це пише Mirror.

Автограф коміка «за копійки»

Чоловік, який не розкрив своє ім’я, розповів на Reddit, що не очікував знайти нічого цікавого, коли зайшов до місцевого магазину Goodwill (благодійна мережа секондхендів). Однак серед товарів він натрапив на підписану фігурку американського стендап-коміка та актора Габріеля Іглесіаса (відомого як Fluffy). Ціна була мізерною — лише $2,99.

Реклама

Знахідка виявилася настільки несподіваною, що чоловік вирішив перевірити її справжність. Він опублікував фото на Reddit, звернувши увагу зірки, який і сам згодом підтвердив автентичність фігурки у Twitter.

Габріель Іглесіас був шокований такою знахідкою.

«Так, я зробив лише 1000 таких фігурок, і ви знайшли одну за $2.99 у Goodwill. Це зворушливо,» — написав комік у відповідь.

Вартість знахідки та реакція мережі

Завдяки автографу та рідкісності, знахідка обернулася для чоловіка можливим чималим прибутком. На eBay точно така ж підписана фігурка наразі продається за $79.99, що у 26 разів більше, ніж заплатив покупець.

Реклама

Користувачі у коментарях одразу почали обговорювати, як такий цінний предмет міг потрапити до благодійного магазину.

«Мені цікаво, чи колишній власник фігурки хотів її пожертвувати, чи її віддав чоловік/родич без його відома,» — написав один із коментаторів.

«Fluffy дуже скромна людина. Він смішний. Вітаю з чудовою знахідкою,» — додав інший користувач.

Деякі також припустили, що це міг бути подарунок, відданий після смерті власника, що зробило б історію ще більш зворушливою. У будь-якому разі, чоловік отримав унікальний колекційний предмет, який може принести йому значний прибуток, якщо він вирішить його продати.

Нагадаємо, чоловік натрапив на унікальну знахідку — перше видання роману Джорджа Орвелла «1984». Куплена за долар книжка може коштувати десятки тисяч.