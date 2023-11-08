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Рідкісне фото повної веселки, зроблене з гелікоптера, зачарувало Мережу

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Рідкісне фото повної веселки, зроблене з гелікоптера, зачарувало Мережу

Веселка

Із землі таке побачити неможливо.

Нечасто можна зустріти веселку повного кола, але екіпажу на борту поліцейського гелікоптера пощастило побачити її поблизу та особисто.

Підрозділ Національної поліцейської повітряної служби (NPAS) Південно-Західного та Вельського регіону, що базується в Сент-Атані, Велика Британія, вдалося зняти рідкісне явище над долиною Гламорган, районом графства на південному сході Вельсу.

Вони поділилися знімком приголомшливої веселки у формі повного кола на сайті X (раніше Twitter).

Веселка / Фото: X / @NPASSouthWest / ©
Веселка / Фото: X / @NPASSouthWest

Користувачі Мережі були зачаровані побаченим: "Це безумство!!!", "Як гарно", "Вау! Неймовірно".

Веселка – це різнокольорова дуга, утворена легкими краплями води, що падають. І справді це повні кола. Просто їх рідко можна побачити із землі.

"Антисонячна точка – це центр кола. Люди в літаках іноді можуть бачити ці круглі веселки", – повідомляє National Geographic. "Глядачі на землі можуть бачити лише світло, відбите краплями дощу над горизонтом. Оскільки обрій у кожної людини трохи різний, ніхто насправді не бачить повну веселку із землі. Вигляд веселки залежить від того, де ви стоїте і де світить сонце або інше джерело світла".

Нагадаємо, у Канаді та США перейменують 80 видів птахів з расистськими назвами. Також після багаторічних дискусій птахи більше не будуть називатись на честь людей.

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Дата публікації
Перегляди
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