Рідкісне фото повної веселки, зроблене з гелікоптера, зачарувало Мережу

Нечасто можна зустріти веселку повного кола, але екіпажу на борту поліцейського гелікоптера пощастило побачити її поблизу та особисто.

Підрозділ Національної поліцейської повітряної служби (NPAS) Південно-Західного та Вельського регіону, що базується в Сент-Атані, Велика Британія, вдалося зняти рідкісне явище над долиною Гламорган, районом графства на південному сході Вельсу.

Вони поділилися знімком приголомшливої веселки у формі повного кола на сайті X (раніше Twitter).

Веселка / Фото: X / @NPASSouthWest

Користувачі Мережі були зачаровані побаченим: "Це безумство!!!", "Як гарно", "Вау! Неймовірно".

Веселка – це різнокольорова дуга, утворена легкими краплями води, що падають. І справді це повні кола. Просто їх рідко можна побачити із землі.

"Антисонячна точка – це центр кола. Люди в літаках іноді можуть бачити ці круглі веселки", – повідомляє National Geographic. "Глядачі на землі можуть бачити лише світло, відбите краплями дощу над горизонтом. Оскільки обрій у кожної людини трохи різний, ніхто насправді не бачить повну веселку із землі. Вигляд веселки залежить від того, де ви стоїте і де світить сонце або інше джерело світла".

Нагадаємо, у Канаді та США перейменують 80 видів птахів з расистськими назвами. Також після багаторічних дискусій птахи більше не будуть називатись на честь людей.

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