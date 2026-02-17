Рідкісного птаха помітили на Дніпропетровщині: який вигляд має (фото)

Лунь польовий у Криворізькому районі / Фото: телеканал D1

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні. Через масове осушення територій, активне розорювання земель та глобальні зміни клімату цей птах став надзвичайно рідкісним гостем для регіону.

Про факт реєстрації червонокнижного виду повідомляє Телеканал D1.

Цей хижак середнього розміру з розмахом крил до 124 сантиметрів відомий своїм специфічним низьким і «ковзким» польотом над полями та луками. Під час полювання птах характерно тримає крила у формі літери V, виглядаючи з висоти гризунів, ящірок і дрібних птахів. Лунь польовий офіційно занесений до Червоної книги України, а також підпадає під захист міжнародних Бернської та Боннської конвенцій.

Птах вирізняється виразним статевим диморфізмом. Дорослі самці мають елегантне світло-сіре забарвлення, водночас самиці та молоді особини забарвлені в рудувато-бурі тони. Важливою ознакою виду є біла пляма на попереку, яку добре видно під час польоту. На відміну від більшості хижаків, луні облаштовують свої гнізда безпосередньо на землі серед трави або очерету.

Лунь польовий у Криворізькому районі / Фото: телеканал D1

Екологи наголошують на важливості збереження цього виду, оскільки лунь польовий приносить значну користь сільському господарству, знищуючи гризунів-шкідників. На жаль, його чисельність продовжує скорочуватися через руйнування природних оселищ, зокрема через весняне випалювання трави та господарське освоєння болотистих місцевостей.

Лунь польовий у Криворізькому районі / Фото: телеканал D1

